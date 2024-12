Tanquen l'adolescent de 15 anys que va apunyalar un company de pis a Lleida

Publicat per Laura García Redactora Segre REDACCIÓN Verificat per Creat: Actualitzat:

El jutjat de guàrdia de Lleida va decretar diumenge l’ingrés en un centre de menors per a l’adolescent de 15 anys acusat d’apunyalar divendres un company de pis a la capital del Segrià . Els fets van ocórrer a primera hora de la tarda de dissabte en un domicili del carrer Saragossa de la capital lleidatana (vegeu SEGRE de diumenge).

Concretament, el jove ha ingressat en un centre en règim tancat per un període de sis mesos, segons va informar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

La causa se segueix per un delicte d’homicidi en grau de temptativa. Val a recordar que inicialment va ser arrestat per un delicte de lesions.

Els cossos policials van ser alertats a les 14.55 hores de divendres d’una agressió amb arma blanca en un pis del número 2 del carrer Saragossa, que comunica la plaça Sant Joan amb l’avinguda Francesc Macià. Al lloc van acudir patrulles de la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra. Quan van arribar es van trobar un home de 39 anys que presentava ferides al tòrax, un apunyalament per l’esquena a l’altura dels pulmons, mentre que el presumpte agressor havia fugit.

Minuts després, una patrulla dels Mossos d’Esquadra va localitzar el suposat autor a la zona del Canyeret. Per la seua part, la víctima va ser traslladada en ambulància del SEM a l’hospital Arnau de Vilanova amb pronòstic reservat encara que no es temia per la seua vida. Els Mossos també van recuperar l’arma amb què es va produir l’atac, un ganivet de cuina, segons van informar fonts solvents. Pel que sembla, es van discutir i el menor va acabar assestant una punyalada a l’home.

Inicialment, va ser arrestat com a presumpte autor d’un delicte de lesions amb arma blanca però el jutjat instructor ho ha transformat en un delicte d’homicidi en grau de temptativa –la qual cosa pot comportar una condemna més severa– davant la gravetat i la zona on es va produir la punyalada.

Registrats 427 delictes comesos per menors el 2023 a Ponent

Els jutjats lleidatans van registrar 427 delictes comesos per menors el 2023, un 25,6% més que el 2022. Així, van obrir diligències a 16 de menors per delictes sexuals. Així mateix, es van instruir 19 causes contra adolescents per maltractaments: 15 per violència domèstica (tres més que el 2022) i quatre per violència de gènere (un menys). Van baixar els delictes de lesions, amb 14 acusacions, i per robatoris violents, amb 18 (davant dels 26 del 2022).

També van augmentar els acusats de conducció sense carnet, amb 21 casos (14 el 2022), i per danys, amb 20 l’exercici passat. Un total de 161 de menors d’edat van ser condemnats. Més de 90 nens de fins a 13 anys van cometre l’any passat algun tipus de delicte o falta que van quedar impunes al ser els autors inimputables per la seua curta edat.