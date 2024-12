El PSC activa la censura a Ribera d'Ondara i l'alcaldessa es querella contra el líder socialista

Publicat per C. MARSIÑACH Verificat per Creat: Actualitzat:

Els tres edils del PSC i el nou regidor no adscrit de Ribera d’Ondara, Antonio Fernández, que va prendre possessió del càrrec en un ple dimarts, van presentar finalment ahir una moció de censura contra l’actual alcaldessa, Elisabet Jové, d’Acord per Ribera d’Ondara (encara que es va presentar a les eleccions del 2023 amb ERC). Mentrestant, la mateixa Jové va presentar el mateix dia als jutjats de Cervera una querella contra el seu antecessor al càrrec fins a l’abril i portaveu socialista a l’ajuntament, Francesc Sabanés, per malversació de cabals públics i falsedat documental durant els seus deu anys com a alcalde.

Jové va argüir que des que estan al govern local han trobat documentació de “despeses que no estan ben presentades” i va afegir que la moció de censura dels altres quatre edils és una maniobra “per tapar-ho” i recuperar l’alcaldia. L’alcaldessa va dir que “quan vam presentar la moció [de censura contra Sabanés, al març] ja vam dir que aquí hi havia hagut coses que no estaven ben fetes. D’aquí la moció, perquè hi havia presumpta corrupció”, i va afegir: “Hi havia diferents expedients oberts a l’oficina Antifrau que s’estan investigant.”

Per la seua part, Sabanés, que ja va avançar dimarts que no es postularà com a alcalde en la moció de censura contra l’actual govern local, va atribuir la querella d’Acord per Ribera d’Ondara a una reacció contra la censura del PSC i l’edil no adscrit. “Estic molt tranquil. És una cosa totalment premeditada, feta des de la ràbia, l’enveja i l’odi per no acceptar el fracàs de la moció que va fer.” Va afegir també que “el fet de voler recuperar l’ajuntament no és per amagar res, al contrari. Es deu al fet que l’ajuntament no va, és un desastre. Volem acabar amb tot això, amb totes aquestes notícies que estan sortint en aquests últims mesos”.

La llei electoral estableix que una vegada acreditats els requisits de la moció, el ple per a la seua votació queda convocat per a les 12 hores del desè dia hàbil següent al del seu registre, la qual cosa el situa el 27 de desembre (25 i 26 són festius).

Si prospera, Sabanés tornarà a ser alcalde de Ribera només tres o quatre mesos, per “posar ordre”. La previsió és que el rellevi qui serà tinent d’alcalde, Ramon Bonet. Sabanés vol presentar-se a l’alcaldia de Sant Guim de Freixenet pel PSC, que és on resideix actualment.

Segona moció al municipi i tercera a Lleida aquest mandat

La presentada ahir és la segona moció de censura aquest mandat a Ribera d’Ondara i la tercera a Lleida des de les eleccions del 2023 després de la de Puigverd de Lleida, l’1 de juliol passat, que va desbancar Josep Solsona de l’alcaldia després de ser objecte d’una investigació per maltractament a la llar, després sobreseguda. També se’l va acusar d’abusos a una menor. En el cas de Ribera d’Ondara, el PSC va guanyar les eleccions del 2023 i Sabanés es va convertir en alcalde, per a la qual cosa va necessitar l’abstenció de l’únic edil d’Aliança Catalana, Albert Puig. Tant PSC com ERC tenien tres edils. La primavera passada els d’Esquerra i el d’AC van pactar una moció de censura i van aconseguir l’alcaldia, encara que van haver de renunciar a les sigles dels partits pels quals es van presentar. Puig va ser apartat de la formació per comentaris homòfobs i el segon a la llista, Antonio Fernández, l’ha substituït, ja fora d’AC.