165 reconeixements forenses per agressió sexual en un any a Lleida

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les actuacions de l’Institut de Medicina Legal de Lleida en casos d’agressions sexuals van augmentar l’any passat un 48,6%, amb un total de 165 reconeixements a víctimes davant les 111 del 2022. Una xifra que segueix en augment en els últims anys i que l’any passat va duplicar les registrades durant el 2021, quan els forenses van atendre 72 casos per agressió de caràcter sexual a Lleida. Això suposa que aquest tipus d’actuacions van passar de nou a més de 13 el 2023. Així es desprèn de la memòria publicada pel departament de Justícia i Qualitat Democràtica, que fa balanç de l’activitat dels professionals forenses en les seues diferents competències. Els reconeixements a víctimes de violència sexual han anat a l’alça en els últims anys i el 2019 es van atendre 61 casos i 65 el 2018.

Mentrestant, també van tornar a augmentar les intervencions per casos de violència sobre la dona. El 2023, es van portar a terme 317 procediments a les comarques lleidatanes, la qual cosa suposa un augment del 13,6% respecte a un any abans. En aquest àmbit, es van fer 258 informes per lesions a víctimes de violència masclista i unes altres 59 valoracions psiquiàtriques. La visió de Lleida no va fer cap reconeixement per valorar el risc o predicció de violència de gènere. Tant les actuacions per agressió sexual com per violència sobre la dona s’inclouen en l’activitat dels forenses en l’àmbit penal, que en el seu conjunt van fer 3.666 intervencions. Aquí s’inclouen les valoracions psiquiàtriques, amb un total de 652 o valoracions de mala pràctica mèdica, amb 9 informes. Així mateix, la unitat forense va fer 2.158 intervencions en l’àmbit civil. Segons la memòria, els forenses lleidatans van portar a terme 290 autòpsies davant les 274 del 2022, malgrat que la xifra iguala les del 2021. La majoria van ser per causes naturals, amb 156, mentre que 69 més es va dictaminar una mort accidental i una d’homicida. En casos 29 van ser per suïcidi.

Els Mossos registren 239 denúncies per violència sexual

■ Els Mossos d’Esquadra van registrar entre gener i agost un total de 239 denúncies per delictes contra la llibertat sexual a les comarques lleidatanes. Segons les dades publicades per la Policia catalana, aquesta xifra augmenta respecte als mateixos mesos de l’any passat, quan van ser 219. Per tipus, 181 denúncies van ser per agressions o abusos sexuals, una desena més que en els vuit primers mesos del 2023. Cinc denúncies més van ser per assetjament sexual i 11 per exhibicionisme i provocació, tres més que l’any passat. Els Mossos d’Esquadra també van tenir coneixement de cinc denúncies per fets relatius a la prostitució a la província. Fins a l’agost, es van fer 89 arrestos per violència sexual a les regions de Ponent i del Pirineu i es van resoldre un total de 203 casos.