El pressupost de la Diputació per al proper any ascendeix a 172,4 milions d’euros, un 4,84% més elevat que el d’aquest any, de 164,4 milions. Segons el president de la corporació, Joan Talarn, s’aprovarà amb un "sí crític" del grup de Junts-Impulsem, en l’oposició, ja que s’han introduït la major part de les reclamació d’aquesta formació, en concret 16 de les seues 20 propostes com per exemple 200.000 euros per potenciar Mont-rebei millorant accés, activitats aquàtiques i seguretat; plans de camins, prestació d’ajuda a domicili a través dels consells, promoció de fires i incorporació de romanents, entre d’altres. Talarn va indicar que també es negocia la incorporació d’uns altres 8 punts plantejats pel PP ja que el que s’intenta és que siguin uns pressupostos amb el consens més gran possible.

La previsió és que s’aprovi en el ple de dimecres 18 amb els 14 vots de l’equip de govern i els 10 de Junts a l’espera dels quals digui el PP. Els comptes de 2025 rebaixen el crèdit privat en un 68% passant dels 15 els 7 milions. El 81% està dirigit a les subvencions i ajuts als ajuntaments, consells i EMD i consorcis locals que sumen prop de 70 milions. Les entitats sense ànim de lucre reben 15 milions. També hi haurà un reforç als recursos humans amb la dotació de 67 places totes provinents de proves d’accés que han estabilitzat la plantilla. El proper any també es crearà una nova marca alimentària 'Aliments de Lleida' aprofitant que Catalunya serà Regió Gastronòmica Mundial que comportarà el suport a més de 600 productors.

Pel que respecta al pla de cooperació comarcal se li atorga una dotació de gairebé 5 milions per a la prestació de funcions de secretària i intervenció, assistència jurídica, econòmica i tècnica als pobles. L’import total és de 18 milions, amb 1,6 de destinats a la partida de repte demogràfic per a la lluita contra la despoblació. Pel que respecta als serveis tècnics en vies i obres es passa dels 5,4 milions als 7, dels quals 4,6 estan destinats al desplegament de la fibra òptica. Un total de 4,5 es dedicarà a la conservació de carreteres. Quant al capítol de Medi Ambient s’atorguen 300.000 euros a la redacció de plans de protecció civil davant d’emergències.

El Patronat de Turisme comptarà amb un pressupost de 5,2 milions dels quals 1 es destinarà a ajuts i convenis destinats a actuacions de promoció centrat en el mercat calalà i estatal, emfatitzant en l’internacional. El vicepresident de l’organisme, Juan Antonio Serrano, va indicar que s’incidirà a l’aigua com a protagonista "per posar de relleu els nostres rius" on famílies, semblants, grups i tercera edat seran prioritaris. Pel que fa a l’IEI, s'hi destinen 2,5 milions al Pla de Cultura i una nova línia de subvenció de 100.000 euros per al finançament de publicacions. També es crea una nova partida de 100.000 euros per a ajuts a ONG i entitats i es dota amb 390.000 euros a un nou pla de cooperació amb els conseller per fer estudis d’accessos a l’habitatge que serà plurianual fins el 2027.

Quant a l’apartat de tributs es rebaixen un punts les taxes més comunes de recaptació voluntària i mig en altres que comportarà entre un 10 i un 20% per al 60% dels ajuntaments, consells i comunitats de regants que tenen delegat el cobrament. S'incrementa a 6,8 milions el Pla de Salut als consitoris que es complementa amb 550.000 euros per als consells i 580.000 per a les EMD. Quant a l’execució del pressupost, Talarn va indicar que "la inversió no és anual i que en el procés es van fent avanços i facilitant transferències", la qual cosa fa difícil saber el nivell d’execució, encara que es treballa per escurçar els processos.