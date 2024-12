L'estació de Tuixent - La Vansa comença la temporada d'hivern amb tots els circuits disponibles per a esquí i raquetes

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'estació de muntanya alturgellenca de Tuixent - La Vansa ha iniciat aquest divendres la temporada d'hivern, amb els 25 quilòmetres de circuits del seu domini totalment disponibles per a la pràctica d'esquí de fons i de raquetes. A banda, el complex pallarès de Virós-Vallferrera també ha obert aquest mateix divendres, mentre que el de Tavascan ja ho va fer dimarts passat. La resta d'estacions de nòrdic catalanes, agrupades sota la marca de Tot Nòrdic, arrenquen la temporada aquest dissabte. Així, a l'Alt Urgell, Sant Joan de l'Erm ho farà oferint 18 quilòmetres de circuits per fer esquí i raquetes. Mentre, a la Cerdanya, Lles comptarà amb 16 de disponibles, Aransa ho farà amb la zona d'iniciació i Guils - Fontanera no ho ha pogut concretar.

Els primers esquiadors han aprofitat l'obertura de Tuixent - La Vansa per començar a trepitjar els circuits que, tot i estar encara sense traça, tenen un gruix d'entre 25 i 30 centímetres de neu. La primera en obrir pistes ha estat l'Ainhoa Ruijter, que diu que l'experiència ha estat "maquíssima" i ha destacat que la qualitat és molt bona. Mentre, Elna Montaner, provinent de Solsona, ha explicat que venen a l'estació des de ben petits i que quan va veure que ja nevava, ja li van entrar moltes ganes de poder anar a esquiar.

El director de Tuixent - La Vansa, Albert Nadal, ha dit que han rebut una nevada "una mica inesperada", ja que la majoria de models meteorològics preveien que només cauria una petita enfarinada. Després d'haver estat precipitant durant gairebé tota la nit, han pogut posar a disposició tot el seu domini. "Arrenquem amb cara i ulls", ha destacat, tot valorant positivament la pròxima campanya de Nadal. En aquest sentit, ha explicat que de moment comencen millor que els darrers dos anys, on van haver de treballar amb neu produïda perquè en va caure molt poca de natural.

Per la seva banda, la tècnica de la Mancomunitat d'Esquí Nòrdic del Pirineu, Imma Obiols, ha explicat que la neu ha "beneficiat molt" les estacions i que aquesta precipitació ha estat molt important "per fer una base als circuits". També ha afirmat que esperen fer una bona campanya de Nadal, després de la qual començaran a atendre molts grups escolars. Finalment, ha conclòs que estan satisfets amb aquest inici i que això els dona esperança de cara a poder fer un bon balanç de la temporada.