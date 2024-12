Troben un cultiu de 'maria' al pàrquing d'una casa a Puigverd

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos van detenir ahir un home de 40 anys després de localitzar una plantació de marihuana al pàrquing d’una casa a Puigverd de Lleida. L’arrest és fruit d’una investigació iniciada fa uns mesos després de tenir indicis de l’existència d’un domicili que podia amagar un cultiu de marihuana.

La Unitat d’Investigació de l’ABP Segrià va obrir una línia de treball que va permetre localitzar el domicili a la urbanització La Salada. Ahir al matí, els agents hi van fer un escorcoll i van comprovar que al pàrquing hi havia quatre estances habilitades per al cultiu de marihuana i que la instal·lació estava connectada fraudulentament. Es van intervenir 849 plantes en avançat estat de creixement, aproximadament uns dos quilos de cabdells assecats de marihuana i llums led amb transformadors integrats, ventiladors, compressors i filtres d’olor, entre altre material, a més de productes fitosanitaris. A l’habitatge van arrestar un home que presumptament s’encarregava del manteniment de les plantes. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.