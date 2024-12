El Congrés ajorna la solució a la cogeneració dels purins

La planta de cogeneració de Desimpacte de Purins a Alcarràs deixarà de rebre les primes per la producció d’electricitat l’1 de gener al no entrar en vigor la llei del Mercat de Drets d’Emissions de GEI (Gasos amb Efecte d’Hivernacle), que Junts va esmenar, avalat per ERC, PNB i PP, per prorrogar dos anys aquests ajuts i garantir la gestió de les dejeccions de 85 granges que generen 100.000 tones d’aquest rebuig a l’any.

La tramitació de la llei, que trasllada una directiva de la UE i el retard de la qual exposa l’Estat a multes de Brussel·les, s’ha alentit: no hi ha data abans de l’últim ple del Congrés del 2024, de dimarts a dijous, per a la Comissió de Transició Ecològica de la qual ha de sortir el text definitiu (a compte de la sessió plenària).

Tret d’un gir d’última hora, ja que diverses fonts parlamentàries apuntaven ahir a la possibilitat tant d’una convocatòria d’urgència de la comissió com d’un ple extraordinari per tancar aquesta llei. Aquest rumor va en la mateixa línia als contactes del Govern espanyol amb diversos partits per intentar modificar les majories que van tirar endavant dos esmenes en la ponència i canviar-ne la redacció. Una és la que aboleix l’impost que grava amb un 7% la generació de l’electricitat i una altra la de la cogeneració per tractar purins.

“Si el Govern central posa pegues ha d’aportar solucions: què fem el dia 1 amb els purins?”, va plantejar Isidre Gavín, diputat lleidatà de Junts i un dels impulsors de l’esmena. “El temps de retard ho serà de pèrdues per als ramaders, que tindran més dificultats per remuntar”, va afegir.

Una de les primeres pistes sobre la possibilitat que hi hagi, o no, canvis es coneixerà dijous vinent, quan la diputada d’ERC Teresa Jordà li pregunti en la comissió al secretari d’Estat de Medi Ambient, Hugo Morán, què opina sobre “l’habilitació d’una pròrroga de dos anys de la vida útil” de la planta d’Alcarràs i l’altra de les Masies de Voltregà per “poder enllaçar la seua activitat amb futures plantes de biometà”.