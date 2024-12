Un gihadista caçat a Lleida volia atemptar contra la Sagrada Família

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Audiència Nacional va condemnar el passat 14 de novembre a sis anys de presó un jove de 25 anys, originari del Marroc i resident a Lleida, per adoctrinament gihadista i haver proposat a un amic seu cometre atemptats terroristes a Bèlgica a canvi de 300.000 euros (com va publicar aquest diari el 15 de novembre). La sentència també acredita que la Sagrada Família de Barcelona també figurava entre els seus objectius terroristes. Concretament, en la sentència consta que “a la memòria del telèfon intervingut propietat de l’acusat es van trobar fotografies del temple de la Sagrada Família a Barcelona i un total d’onze vídeos gravats del monument conegut com Atomium de Brussel·les (Bèlgica) recollint diversos enquadraments, incloent l’estructura i els voltants que va compartir amb el seu cosí, si bé la resta de missatgeria intercanviada entre els dos va ser esborrada per l’acusat”.

El jove va ser detingut el 19 juliol del 2023 a Lleida. Els investigadors van trobar-li al mòbil, entre l’abundant material de continguts inductors de l’activitat ghijadista, un vídeo en el qual se’l veia “fent un entrenament físic en companyia d’un altre subjecte, posteriorment arrestat per les autoritats del Marroc per les seues activitats relacionades presumptament amb actes terroristes, en el qual afirmava que estava preparant-se per fer la Jihad i es preguntava ell mateix: “Per què fem esport?”, i es responia: “És per fer la Jihad i lluitar contra els nostres enemics.” El gener del 2023 va proposar a un amic, a canvi de 300.000 euros, col·locar dos bombes, una a Anvers. Davant de la negativa de l’amic, l’acusat va afirmar que “era un covard”.

L’acusat, S.E.F., va pactar amb la Fiscalia un acord pel qual es va declarar culpable i, a canvi de la confessió, el Ministeri Públic va rebaixar la seua petició inicial d’onze anys i cinc mesos de presó als sis anys. La pena privativa de llibertat serà substituïda per l’expulsió d’Espanya quan hagi complert dos terços –quatre anys– o accedeixi al tercer grau penitenciari, sense poder tornar durant un període de cinc anys.