Malestar per rajoles eròtiques amb textos masclistes a la Segarra

Publicat per C. MARSIÑACH Verificat per Creat: Actualitzat:

Polèmica per l’aparició de rajoles amb dibuixos de caràcter sexual i amb missatges masclistes en localitats de la Segarra com Sanaüja i Tarroja. En aquesta última localitat van aparèixer dimecres passat. La que va generar més polèmica i escàndol entre els veïns va ser la que van trobar al pont de l’antic safareig que travessa el Torrent de Valls perquè es tracta d’una zona on solen jugar els nens. En aquesta es podia llegir: “La puta de Tarroja de Segarra, si xupa, la deixa roja i l’esgarra”. Les altres dos es van localitzar als dos ponts que travessen el riu Sió, a prop de la Font dels Horts. Ahir al matí les rajoles ja no hi eren. L’alcaldessa del municipi, Imma Secanell, va explicar que desconeixen qui les ha col·locat i tampoc no saben qui les ha retirat. “No han semblat bé a ningú, especialment pel missatge desagradable i masclista”, va assegurar. De fet, alguns veïns van afirmar que “són de molt mal gust”.

Així mateix, a Sanaüja va aparèixer una rajola de característiques similars fa uns mesos sota el pont medieval que dona accés al municipi. Aquests últims dies també se n’ha trobat una altra amb el següent missatge: “Ai, els de Sanaüja! Quan mouen la verga tot tremola i cau pluja.” Encara que s’ha difós a través de WhatsApp entre els veïns, no se sap exactament quina és la seua ubicació. El novembre passat també van aparèixer en diverses localitats de la Val d’Aran. Totes aquestes rajoles són peces artesanes i presumiblement fetes pel mateix autor.