La falta de sostre obliga estacions d’esquí i hotels del Pirineu de Lleida a allotjar les plantilles

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Les estacions d’esquí i les empreses hoteleres del Pirineu han començat a facilitar l’allotjament als seus empleats davant de la dificultat que la carestia de l’habitatge els genera per confeccionar les seues plantilles.

“tots els allotjaments que estaven disponibles s’han cobert amb personal”, expliquen fonts de Baqueira, que afegeix que cap sol·licitant no s’ha quedat sense accedir en aquest inici de temporada. L’estació gestiona una plantilla de 850 empleats, bona part d’ells d’altres comunitats i països.

“Ara ja veuen que els falten treballadors, és un desastre”, explica una temporera del sector de la neu al Pirineu de Lleida, qui assenyala que les opcions per allotjar-se durant la campanya solen tenir dos requisits econòmics: haver pagat l’habitació de l’anterior quan no s’utilitza, a raó de 250 a 400 euros mensuals, per tenir-la disponible, o avançar fins quatre mensualitats per entrar en un pis.

I després hi ha els preus: les dos principals webs immobiliàries ofereixen tres pisos de lloguer al Pallars Sobirà, els tres per rendes de 600 a 700 euros, i 61 a l’Aran, encara que només un per sota d’aquest nivell (350) mentre la resta passa de 1.290. Hi ha, al contrari, 25 i 22 habitatges d’ús turístic, encara que amb preus de 43 a 523 euros per nit.

Aquesta carestia obliga part dels temporers de l’esquí a allotjar-se en caravanes i furgonetes, en un fenomen cada vegada més estès al Pirineu.

“El problema és que tot just hi ha oferta d’habitatge i la que hi ha té uns preus altíssims”, assenyala la temporera, que anota que “quan algú troba una cosa assequible, s’hi aferra. No posen cap facilitat”.