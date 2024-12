El Govern estudia la proposta d'un tren cada hora de Lleida a Balaguer i Cervera

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El departament de Territori de la Generalitat estudia les propostes de desenvolupament del sistema ferroviari català que ha formulat la Fundació Mobilitat Sostenible i Segura, que advoca per habilitar freqüències d'una hora a les línies que comuniquen Lleida amb Balaguer i amb Cervera per optimitzar l'ús i incrementar la demanda.

“Estem estudiant totes les propostes per valorar l’impacte econòmic”, va assegurar ahir la consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, sobre el pla de serveis ferroviaris que la setmana passada va fer pública la Fundació Mobilitat Sostenible i Segura, un think tank d’experts en aquesta matèria que proposa, com una de les mesures necessàries per desenvolupar el sistema ferroviari a Catalunya i per generar demanda, que hi hagi trens de rodalies des de Lleida cap a Balaguer i cap a Cervera amb una freqüència d’una hora.

Paneque, que va assistir a Lleida a l’acte oficial de posada en marxa de la línia RL4, de Lleida a Terrassa per Cervera, i que substitueix l’anterior R-12 de Lleida a Barcelona per Manresa encara que alguns dels trens permetran arribar sense transbord a la capital catalana, es va marcar com un dels objectius de gestió la millora del servei ferroviari i la seua puntualitat. “Hem d’assegurar des de la conselleria les inversions perquè el sistema sigui eficaç”, va dir.

En aquest sentit, Paneque va defensar el disseny de la nova línia, que no arriba a Barcelona però amplia la ruta que inicialment havia d’acabar a Manresa: “Hem acabat d’allargar la línia fins a Terrassa perquè allà hi ha un ventall de combinacions” per seguir viatge, va dir, i va qualificar com a “millora de freqüències” el pas de tres a cinc serveis en feiners i de tres a quatre els caps de setmana. La gestió d’aquesta línia passarà de Renfe a Ferrocarrils de la Generalitat a finals del 2025 o “a començaments del 2026 com a molt tard”, va assenyalar.

La consellera, que va anunciar la pròrroga dels abonaments ferroviaris, encara que els dels trens de Ponent depenen de Madrid, es va referir a unes altres dos línies: la de Lleida a Tarragona i a Barcelona per la costa, en la qual “reconeixem que està causant molèsties” l’actuació de millora al túnel de Roda de Berà, que des de l’1 d’octubre ha alterat la circulació en aquests dos itineraris, i el futur nucli de Rodalies de Montsó per Raimat, Almacelles i Binèfar. “El ministeri (de Transports) està compromès” a activar aquest últim trajecte, va dir. Es tracta dels “primers acords que vaig traslladar” al departament que dirigeix Óscar Puente.

Les millores d’ambdós itineraris havien estat reclamades poc abans per l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa. “Necessitem avançar en la línia de Tarragona per la costa i cap a Aragó”, va dir aquest, que va reconèixer la dificultat d’implementar el nucli de l’oest per requerir l’acord de tres administracions: el Govern central, la Generalitat i la comunitat aragonesa. “Hem d’arribar a un acord a tres bandes per a aquesta línia que ens porti a Montsó”, va dir, en “un espai econòmic comú que transcendeix els límits administratius”.

“Estem treballant” en el polígon industrial de Torreblanca

La consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, va despatxar ahir amb un escarit “hi estem treballant” les preguntes sobre la data previsible d’aprovació del planejament urbanístic del polígon industrial de Torreblanca, a Lleida, i sobre els motius a què es deu que encara no hagi estat aprovat. “És una de les grans reivindicacions del territori”, va assegurar. Torreblanca és la principal eina de desenvolupament industrial de la capital de Ponent, en la qual es preveu combinar la implantació industrial amb la connexió ferroviària.

El disseny dels serveis a l’RL4 tensa la relació entre PSC i ERC

El disseny final de la línia RL4 entre Lleida i Terrassa ha tensat les relacions entre PSC i ERC. “És greu”, van assenyalar fonts d’Esquerra, que van recordar que el funcionament dels serveis ferroviaris forma part de l’acord d’investidura que va encimbellar a la presidència de la Generalitat Salvador Illa. “Denunciem una retallada del nombre de freqüències” que es recollia en els acords firmats fa uns mesos entre la Generalitat i el Govern, va assenyalar ahir ERC, en línia amb la denúncia realitzada fa uns dies per CCOO. També demanen que el tren de les 15.04 de Lleida a Cervera recuperi el seu horari.