CCOO acusa quatre empreses de fruita de pagar menys de l'SMI

El sindicat CCOO ha denunciat pràctiques laborals abusives, que en tots els casos inclouen presumptament el pagament de jornals per sota de l’SMI (Salari Mínim Interprofessional), en quatre empreses fruiteres del Baix Cinca, algunes propietàries de magatzems a més de gestionar plantacions.

Les empreses incloses en la denúncia de CCOO són La Espesa, de Saidí; Agrícola Francés, de Bellver de Cinca; Frutas David, de Fraga, i Agrícola Portell, amb activitat a la capital del Baix Cinca i a Casp. La denúncia també inclou Frutas Lázaro, que gestiona diverses explotacions fructícoles a Carinyena, Alfamén i Calataiud, a la província de Saragossa.

CCOO va fer pública la denúncia en la sessió que la setmana passada va celebrar el Fòrum de la Immigració, un òrgan consultiu autonòmic en el qual tenen representació els responsables de Treball i de Relacions Laborals del Govern d’Aragó, de qui depèn la part autonòmica de la Inspecció de Treball i que van rebre la informació en aquest acte.

“Optem per fer pública la denúncia perquè la Inspecció arriba on arriba. De vegades la gent té por i no explica als inspectors les condicions reals en les quals treballen”, van explicar fonts de CCOO.

Segons les mateixes fonts, en alguns dels casos els treballadors arriben a cobrar entorn de sis euros bruts per cada hora realment treballada quan la taxació de l’SMI la situa en 9,02 euros. Aquesta situació, van afegir, es donaria, presumptament, per diversos procediments fraudulents com aplicar jornades de més durada que les que figuren als contractes i es liquiden posteriorment a la nòmina o, també, pel procediment d’ampliar la jornada de manera irregular.

“L’important és que no es compleix l’SMI. Posarem el focus en les empreses que no compleixen. La majoria ho fa, però algunes no”, van afegir les mateixes fonts, que van apuntar anomalies en el trasllat dels treballadors a les finques.