La Diputació de Lleida aprova el seu pressupost, de 172,4 milions

El ple de la Diputació de Lleida ha aprovat aquest dimecres el seu pressupost per a 2025, que ascendeix a 172,4 milions d’euros, un 5% més que el de l’any passat. L’aprovació inicial va tirar endavant amb els vots de l’equip de govern d’ERC, PSC, UA i Pacte Local, i amb el suport de Junts-Impulsem, en l’oposició. Només els dos diputats provincials del PP van votar en contra, i van destacar que es tracta d’un "no constructiu".

Tant govern com oposició van incidir en la necessitat de millorar l’execució pressupostària. ERC va afirmar que es la incorporació de nou personal i mesures per eliminar "bucles administratius" permetrà agilitzar les transferències de fons a ens locals, empreses i entitats. El PSC va recalcar que es passarà d’un sistema d’ajuts "poc operatiu" a un altre de "més àgil de transferències". Des de Junts-Impulsem van advertir que "de res no serveix un pressupost expansiu si no s’executa" i va xifrar el percentatge d’execució en un 40%. "És fonamental que això canviï", va recalcar el PP.