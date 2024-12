El musclo zebra arriba al Pirineu i un caragol invasor obtura canonades de reg al pla

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Els mol·luscos invasors han fet saltar les alarmes als sistemes de reg i d’aprovisionament d’aigua de boca de Lleida: el musclo zebra arriba als embassaments del Pirineu mentre un caragol invasor d’origen americà, la Physella acuta o fisa, comença a colonitzar els sistemes de regadiu del pla. “Segur que ens veurem afectats. Ara no tenim problemes greus, però tot indica que els tindrem”, assenyala Ramon Piqué, president del sindicat de regants del Canal de Pinyana. Per la seua banda, la CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre) va confirmar ahir la presència d’exemplars adults de musclo zebra a l’embassament de Santa Anna, la “detecció reiterada de larves” a Canelles i l’existència d’“indicis de presència larvària” a Escales, Oliana i Terradets.

Obturació de canonades

Això equival a constatar la presència d’aquesta espècie de mol·lusc invasor, la morfologia del qual i vertiginosa capacitat de reproducció disparen el risc d’obturació de les canonades, al Pirineu i als principals embassaments de les tres grans conques lleidatanes: la del Segre (ja estava a Rialb) i les dos Nogueres (s’havia detectat a Tremp i a Sant Llorenç de Mongai), a la qual cosa se suma la troballa en altres de propers com Utxesa, Barasona i Sant Salvador al canal d’Aragó i Catalunya i,també, Mequinensa i Riba-roja a l’Ebre.

L’expansió del musclo zebra obliga a prendre mesures preventives als proveïments de la pràctica totalitat de la demarcació, a la qual cosa s’afegeix una fase d’incertesa per a l’explotació turística dels embassaments afectats: Santa Anna i Canelles, on la navegació ja estava confinada, requereixen a partir d’ara “una estació de neteja d’embarcacions i equips” “als voltants”. “S’ha iniciat”, va anunciar la CHE, “una roda de contactesamb les administracions locals” i les competents en turisme per “intentar habilitar una estació de neteja abans de la temporada d’estiu del 2025, a fi d’evitar suspendre la navegació”, que és el que imposa la normativa en cas de no disposar-ne.

‘Physella acuta’

A l’expansió del musclo zebra pels embassaments s’uneix la incipient presència del Physella acuta, o fisa, un caragol invasor d’origen americà, a les canonades i filtres d’alguna comunitat de regants, com la de la Junta de Sequiatge a Vallcalent i les d’Alcarràs. “Hem demanat mesures a la CHE i a Pinyana. Al gener haurem d’actuar a les canonades de les zones modernitzades”, expliquen fonts de la junta. “Les larves passen pels filtres, però les closques poden tapar-los”, afegeixen, amb el consegüent risc d’obturació, en els dos casos, si continuen proliferant.

“A les zones modernitzades hem de prendre mesures”, assenyala Piqué amb referència a ambdós mol·luscos. La mateixa situació afronten les xarxes de particulars dels regants.