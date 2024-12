Quatre anys de presó per 'ajudar' dos condemnats per supremacisme blanc

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Audiència de Lleida ha condemnat a quatre anys de presó un jove de Ronda (Màlaga), J.E.A., que va ser jutjat el passat 18 de gener amb tres homes més, dos dels quals, C.A.L. i W.R.P., residents a la Pobla de Cérvoles, van acceptar sengles condemnes de tres anys i mig i dos anys i mig de presó, respectivament, per difondre a les xarxes socials missatges que animaven a atemptar contra immigrants, homosexuals i persones amb discapacitat. Va ser la primera condemna per supremacisme blanc a Espanya. J.E.A. va ser l’únic jutjat a no assolir un pacte amb la Fiscalia, que va sol·licitar una condemna de cinc anys i vuit mesos de presó pels delictes contra la salut pública i tinença d’armes prohibides. Es considera que l’ara condemnat va ajudar els dos supremacistes blancs en la preparació d’un cultiu de marihuana en dos cases aïllades de la Pobla de Cérvoles, on tenien intenció de proveir-se d’armes i preparar-se per a una “guerra racial”.

L’ara condemnat “va convenir crear un petit nucli residencial en l’àmbit rural amb vocació d’ampliar-se i desenvolupar-hi un sistema de cultiu de cànnabis per a la venda (...) i els oferia el seu assessorament i supervisió respecte del que havien de sembrar, com fer-ho i quan”. A més, la Guàrdia Civil va trobar a la seua casa ketamina, un cartutx de calibre nou mil·límetres i un puny americà. Un quart acusat va ser absolt.

Els dos supremacistes se’n van anar a viure a la Pobla de Cérvoles, on volien preparar una “guerra racial”

L’Audiència de Lleida va dictar fa un parell de setmanes –deu mesos després del judici– la sentència. La condemna contra J.E.A. no és ferma i pot ser recorreguda davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.