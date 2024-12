Condemnat un lleidatà per talar arbres centenaris a França

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un fustaire lleidatà ha estat condemnat recentment per talar de forma il·legal prop de 100 roures centenaris i més de 300 avets a França, segons va publicar ahir Infobae i diversos mitjans francesos com Le Figaro, que van assenyalar que es tracta del cap d’una empresa d’explotació forestal lleidatana. Segons aquesta informació, el condemnat tallava aquests arbres per traslladar després la fusta a Espanya, on després la venia a altres serradores. Els fets van tenir lloc entre novembre del 2020 i febrer del 2021 als municipis francesos de Pèrlas e Castelhet i Fogats e Barrinòu, al departament occità de l’Arieja.

Aquests fets van afectar 21 propietaris de boscos privats, que van presentar una denúncia per tala il·legal dels roures i avets. El fiscal va catalogar aquest succés com “un saqueig d’arbres” i va sol·licitar una condemna de 24 mesos de presó així com una multa de 25.000 euros i 200.000 euros contra l’empresa, la prohibició de tota activitat forestal a França i una indemnització a les víctimes, segons Le Figaro. La mateixa informació apuntava que l’acusat va defensar la seua innocència assegurant que la tala dels arbres es va deure “a un error”, ja que els seus empleats i subcontractistes no havien entès les instruccions.

En un primer moment, va ser condemnat a dos anys de presó, però la pena va quedar reduïda després d’una apel·lació a la justícia. Finalment, segons informa el mitjà francès France Bleu, el tribunal de Foix va dictaminar dimarts passat que l’empresari de Lleida hauria de fer front a una indemnització de 230.000 euros pels danys i 36.000 euros per a les víctimes.