L’aeroport d’Andorra-la Seu incrementa un 75% els passatgers el 2024

L’aeroport d’Andorra-la Seu ha incrementat el 2024 un 75% la xifra de passatgers respecte a l’any 2023, segons ha informat el Govern d’Andorra en un comunicat aquest dijous després de

Les dades s’han donat a conèixer després de la reunió de la comissió mixta per a la gestió, l’explotació i la promoció de l’aeroport d’Andorra-la Seu que ha permès fer balanç de funcionament de la infraestructura i analitzar les inversions impulsades.

Ambdós governs ja han aprovat la renovació automàtica del conveni de gestió compartida que estableix que l’executiu andorrà aporta un màxim de 400.000 euros anuals per cobrir, com a màxim, el 50% del dèficit d’operacions de l’aeroport.

També s’ha destacat que hi ha hagut un 18% més d’operacions i un 28% més de dies d’activació de l’aeroport amb vols comercials, per la qual cosa les dos parts han celebrat l’augment d’activitat, que "repercuteix positivament" en el territori amb més activitat econòmica.

10.664 passatgers el 2024

Amb els vols comercials d’Air Nostrum, que reben el suport econòmic del Govern andorrà en funció de l’ocupació, han volat 10.664 passatgers amb un total de 291 operacions el 2024.

Del total d’operacions, el 93% dels vols han pogut fer la ruta amb normalitat i només el 4% s’ha hagut de desviar a causa de la meteorologia, mentre que un 3% s’han desviat per motius de gestió interna de la companyia.

Dades "bastant superiors" al 2023

S’ha destacat que les dades són "bastant superiors" als registrats durant 2023, quan el percentatge de vols que van operar amb normalitat va ser del 81%, si bé cal tenir en compte que es van realitzar menys vols perquè encara no havia començat la línia que va a Palma de Mallorca.

Més enllà del servei comercial, també s’ha constatat un creixement de l’activitat d’aerotaxis i de l’activitat relacionada amb els hangars, per la qual cosa l’aeroport "continua treballant" per impulsar la creació de 9 hangars (3 de 1.200 m2 i 6 de 600 m2) per als quals s’assegura que ja existeix demanda i interès.

En la reunió han participat, per part andorrana, el secretari d’estat de transició energètica, transports i mobilitat, David Forné, i el director d’energia i transports, Carles Miquel, mentre que per la part catalana han pres part el director general d’aeroports de Catalunya, Jordi Candela, i el director de l’aeroport de la Seu, Òscar Madrid.