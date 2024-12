La nova comissaria de la Policia Local de Balaguer, al costat de l'ajuntament

La Paeria de Balaguer construirà la nova comissaria de la Policia Local al costat de l’ajuntament de la capital de la Noguera. Així ho va avançar l’alcaldessa, Lorena González, en la trobada de Nadal amb els mitjans de comunicació, durant la qual va fer balanç d’aquest exercici i els projectes que preveu impulsar l’equip de govern a partir del 2025. Va assegurar que disposar d’un edifici sol per a la comissaria és un benefici per al centre històric i per als agents del cos, a més de millorar l’atenció ciutadana i les condicions actuals d’espai. En l’actualitat, els agents disposen només d’un despatx en un entresolat a l’edifici de la Paeria.

Entre els projectes previst per l’any que ve, l’edil d’Urbanisme de Treballem per Balaguer, Guifré Ricart, va explicar que a la construcció de la nova comissaria se sumarà la instal·lació de càmeres de seguretat a la via pública. Així mateix, va destacar la intenció d’instal·lar una gatera al Refugi d’animals del Pla del Casat i la millora del camí d’accés, que comportarà una futura ampliació de l’equipament.

En l’àmbit esportiu, la Paeria preveu la construcció d’una “ciutat esportiva” per a la qual es posarà en marxa un “concurs de projectes”, i que preveuen treure a licitació aquest gener. Amb això, es vol donar resposta a la necessitat d’equipaments esportius a la capital.