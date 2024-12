Catalunya i Andorra renoven la gestió conjunta de l'aeroport

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

La Generalitat i el Govern d’Andorra han donat llum verda a la renovació del conveni per a la gestió compartida de l’aeroport Andorra- La Seu. L’acord, que data del 2020, especifica que el Principat aportarà un màxim de 400.000 euros anuals per cobrir, com a màxim, el 50 per cent del dèficit d’operacions.

Ho han fet aquesta setmana, en el marc de la reunió de la comissió mixta per a la gestió, explotació i promoció de la infraestructura, que ha fet balanç dels últims dotze mesos. El camp de vol ha registrat un 75% més de passatgers que durant el 2024, la qual cosa es tradueix en un 18% més d’operacions i un 28% més de dies amb activació de l’aeroport amb vols comercials.

Dels vols de passatgers d’Air Nostrum, destaca que durant el 2024 han volat 10.664 viatgers amb un total de 291 operacions. El 93% dels vols han pogut fer la ruta amb normalitat, un 4% s’han desviat per la meteorologia i un 3% ho han fet a causa de la gestió interna de la companyia.