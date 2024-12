Els nuclis de Corçà i Sant Josep de Fontdepou ja tenen desfibril·lador

L’ajuntament d’Àger ha instal·lat dos desfibril·ladors externs automàtics (DEA), al nucli de Corçà i al de Sant Josep de Fontdepou, per millorar la resposta davant de possibles emergències cardíaques. Els aparells s’han adquirit a través de la contractació de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i han tingut un cost de 3.000 euros, finançats amb fons propis del consistori.

El municipi d’Àger pertany a l’Àrea Bàsica de Salut de Balaguer i compta amb servei mèdic entre dos i tres dies a la setmana, la qual cosa fa especialment necessària la presència d’aquests dispositius en zones allunyades del territori.

Es preveu que l’any vinent s’adquireixin nous equips per a la resta de pobles

L’alcaldessa, Mireia Burgués, va destacar que els primers minuts en cas d’aturada cardíaca són determinants per a la supervivència i va incidir en la importància de disposar d’aquests equips per a la seguretat dels veïns. La primera edil va avançar el compromís del consistori per organitzar formacions per ensenyar a la població com utilitzar els desfibril·ladors per crear una “comunitat” més preparada per tal d’afrontar urgències. Està previst que l’any que ve s’adquireixin nous dispositius per a altres pobles reafirmant l’aposta per la salut i la seguretat dels veïns.