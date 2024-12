El Tiquet Rural impulsa una hípica, restaurants i botigues

Gemma Cayetano és la nova titular de la Braseria Hygge de Vilanova de Meià, que s’ubica a l’antic bar de les piscines municipals d’aquesta localitat i que ha estat beneficiària del Tiquet Rural, una ajuda del departament d’Agricultura per afavorir la creació de microempreses no agràries en zones rurals, així com el traspàs de negocis en funcionament.

“Després de 45 anys sense renovar-se el local va sortir a licitació i vaig decidir apostar per obrir un negoci propi amb un restaurant braseria i incentivar el relleu a l’equipament amb la intenció d’impulsar el desenvolupament local i d’alguna manera frenar la despoblació”. “Apostar per un producte de proximitat ha estat la clau perquè des que vam obrir al maig hem hagut d’ampliar l’espai amb una carpa i afavorim el productor local i ramaders propers”, va dir.

Destaquen empreses de serveis sanitaris, tècnics, comercials i de bellesa i estètica

El projecte de Vilanova de Meià ha estat un dels 39 de les comarques de Lleida que s’han beneficiat de les subvencions que s’emmarquen en el programa Leader per a pobles de fins a 10.000 habitants i el desplegament de les quals ha anat a càrrec dels Grups d’Acció Local Leader. En aquesta primera convocatòria, el Pallars Jussà i el Sobirà han estat les comarques en les quals s’han aprovat més projectes per a l’ajuda, amb 10 i 9 respectivament. El segueixen la Noguera amb 5 projectes, les Garrigues amb 3 i la resta de comarques de Lleida i Pirineu, amb 1 o 2 projectes.

Quant als sectors d’activitat, destaca una hípica, una bugaderia autoservei, l’obertura d’una botiga d’esports, un forn artesanal, un taller mòbil de reparació i venda de maquinària agrícola o la creació d’una empresa de serveis forestals, entre altres. De tots els projectes de Lleida, 19 estan impulsats per dones i més de la meitat, són de menors de 40 anys.

El màxim de l’ajuda és de 35.000 euros per projecte, que no estan vinculats a l’obligació d’aplicar-se a inversió, i els beneficiaris es comprometen a mantenir l’activitat durant un mínim de cinc anys. Mentrestant, la Generalitat ha aprovat una nova convocatòria d’ajuts per 1,6 milions.