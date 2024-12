Primer vi ecològic de Tossal Rodó

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Josep Maria Brufau, un veí de Tàrrega que es va iniciar en l’agricultura ecològica el 2018 amb plantacions de vinyes, pomeres, pereres i ametllers a la capital de l’Urgell i a Tornabous, acaba de treure el seu primer vi ecològic juntament amb el Celler del Montsec d’Artesa de Segre. Es tracta de Tossal Rodó, un monovarietal de chardonnay del 2023 veremat a mà i conreat a la finca L’Espina de Tàrrega, situada a la Vall del Corb. Brufau explica que “es tracta d’un vi fresc i lleugerament afruitat, amb aromes cítriques i de poma, suau i gastronòmic, ideal per a entrants, carns blanques, peix, marisc i arrossos”.

Brufau destaca que “la varietat de vinya chardonnay és més exclusiva, no produeix tant però ofereix un vi de molta qualitat”.

El primer any del vi Tossal Rodó consta de 2.000 ampolles encara que l’objectiu és arribar a produir entre 15.000 i 20.000 botelles cada any. En aquests moments es pot trobar en alguns restaurants i botigues de Tàrrega, com és el cas de Fem Cadena, on dissabte passat es va oferir una degustació.

En aquest sentit, Brufau es mostra “molt satisfet” amb la rebuda que està tenint el seu primer vi. “A la Fira d’Artistes i Mercat de Nadal va tenir molt èxit”, comenta.

Al seu torn, el vi Tossal Rodó s’afegeix a altres productes que ja comercialitza Brufau amb aquesta marca com pomes, peres i mel de poma que ha elaborat amb l’apicultor La Nostra Mel.

L’agricultura ecològica és una “pràctica sostenible” en auge

Brufau té en l’actualitat 40 hectàrees, la majoria ecològiques i altres d’encara no certificades perquè es troben en procés de conversió. Per a aquest agricultor de Tàrrega, “l’agricultora ecològica és un altre concepte totalment diferent i amb molts beneficis per a la conservació i regeneració del terra i la biodiversitat de les parcel·les, és una pràctica sostenible que anirà en augment”. De vinya té 2,4 hectàrees i la resta està distribuïda entre pomeres, pereres i ametllers. La producció ecològica agrària a Lleida va registrar el 2023 un creixement de la seua superfície de l’1,7%, amb 139.281 hectàrees de superfície agrària útil (SAU) respecte a l’exercici anterior, segons dades de les estadístiques de producció ecològica publicades pel ministeri d’Agricultura.