Comença l’obra per rebaixar el risc de riuades a Fraga

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Les màquines han començat a treballar en l’obra clau per a la protecció del nucli urbà de Fraga davant les avingudes del Cinca: la reculada (trasllat) del dic de la zona nord de la ciutat cent metres cap a l’oest, per augmentar en gairebé quinze hectàrees la secció de pas de la canalització, de manera que la seua capacitat de transport creixi per suportar una avinguda amb retorn de 500 anys davant la dels cent anys per a la qual va ser construïda fa quatre dècades, després de la riuada de 2.100 m3/s del novembre del 1982.

Els treballs s’emmarquen en el projecte Cinca Revive, una actuació de 3,74 milions d’euros, 3,55 dels quals aportats per la Fundació Biodiversitat, dependent del Miteco (ministeri per a la Transició Ecològica). El seu objectiu consisteix a protegir l’àrea del nucli urbà de Fraga situat al marge dret del riu, és a dir, l’anomenat barri dels Afores (malgrat que cocentra el gruix de la ciutat), davant aquestes avingudes i traslladarla plana d’inundació a la zona sud de la ciutat, fora de la zona poblada.

El projecte, que contempla, a més de cedir aquestes 14,8 ha al riu per evitar desbordaments, crear una àrea de 27,17 ha de pollancredes i una altra de 27,32 ha de bosc de ribera, una vegetació que té com a principal efecte, en cas d’avinguda, de reduir la velocitat a la qual circula l’aigua i fer més resilient la canalització. El catàleg d’actuacions també inclou el condicionament d’un camí circular de gairebé cinc quilòmetres de longitud, tres dels quals discorreran pel curs mentre els altres 1,9 es completaran amb un camí sobre el nou dic.

El projecte, el principal de tipus urbanístic programat a Fraga per a aquesta legislatura, ha creat tensions amb el proper municipi de Vilella, on temen que el canvi de la secció hidràulica pugui causar-los perjudicis en cas de riuada, i a la mateixa Fraga, on no tothom comparteix les estimacions de cabals. El projecte inclou l’eliminació d’una àmplia zona colonitzada per un canyar al·lòcton (Arundo donax), la retirada d’un abocador i un runam del llit i l’intent de recuperar la vegetació natural del meandre.

En qualsevol cas, el procés d’estrenyiment del curs del Cinca a Fraga no és gaire diferent del que s’ha anat donant en la majoria dels trams fluvials urbans de l’Estat. Segons les dades de la CHE recollides per Ecologistes en Acció, l’any 1956 l’amplada del riu al seu pas per Fraga “oscil· lava entre els 300 i els 853 metres, ocupant l’aigua unes 95 hectàrees”. El 1998 l’amplada havia baixat a una forquilla de 146 a 690 metres i la superfície a 67,7 hectàrees.