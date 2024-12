ERC relleva Vilalta com a portaveu al Parlament

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La diputada d’ERC per Lleida Marta Vilalta ha deixat de ser la portaveu del partit al Parlament de Catalunya i la substituirà la lleidatana Ester Capella, exconsellera de Justícia. Així ho van anunciar ahir fonts de la formació, després de la primera sessió de l’executiva portcongrés que va elegir de nou Oriol Junqueras com a president. Vilalta va afirmar que “ha estat un honor poder ser portaveu del grup parlamentari d’ERC durant tres anys i mig” i que “continuaré estant al servei d’un projecte que és col·lectiu, per fer possible la independència i la justícia social del nostre poble”. En la pugna pel poder a ERC, Vilalta es va posicionar juntament amb Marta Rovira contra la continuïtat de Junqueras al capdavant del partit. En canvi, Capella va donar suport primer a la candidatura de Nova Esquerra Nacional de Xavier Godàs, malgrat que després va passar a donar suport a la de Militància Decidim, que encapçalava Junqueras.

D’altra banda, l’exalcalde de Lleida Miquel Pueyo participarà en una nova comissió de la veritat d’ERC, dedicada a investigar la polèmica dels cartells sobre l’expresident de la Generalitat Pasquall Maragall i el seu germà Ernest Maragall.

“Cal obrir i recosir el partit i connectar amb la gent”

■ Hores abans que ERC anunciés el relleu de Vilalta com a portaveu parlamentària, la diputada republicana va insistir a Lleida en la necessitat de “sumar” després del procés congressual i tornar a obrir-nos i recosir si és necessari per “connectar de nou amb la gent”. Vilalta va fer aquestes declaracions durant la trobada anual de Nadal d’ERC amb representants dels mitjans de comunicació lleidatans.Durant l’acte, els republicans de Lleida van criticar la “falta d’ambició” dels governs socialistes a l’Estat, la Generalitat de Catalunya i la Paeria de Lleida. En aquest sentit, Vilalta va afirmar que Esquerra Republicana té intenció d’exercir “una oposició útil, responsable, exigent i, sobretot, amb ambició”.