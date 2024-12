Mitja dotzena d'accidents de trànsit a les carreteres de Lleida en un dia

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les carreteres de Lleida van registrar aquest dilluns diversos accidents. Al matí hi va haver una col·lisió entre dos vehicles a l’N-230 al seu pas per la ciutat de Lleida. Al migdia hi va haver una sortida de via que es va saldar amb un ferit a la C-26 a la Sentiu de Sió. A la tarda es van registrar sinistres a l’A-2 a Tàrrega en direcció a Lleida, la C-1412a a Oliola i la C-14 a Artesa de Segre. A més, al matí també hi va haver una col·lisió entre un camió i un turisme a l’avinguda Jaume I de Mollerussa (foto).

El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha defensat fer amb els jutjats catalans “el que es va fer la legislatura anterior amb els Mossos”, és a dir, dotar-los de més recursos humans i materials, en les seues paraules. En una entrevista d’ahir a Nació, afirma que durant la presidència de Pere Aragonès “es va fer molt ben fet ampliar el sostre del número” d’agents. Respecte a la multireincidència, defensa abordar-la “com un tot”, des del final del sistema, com la policia i els jutjats. També diu que l’ús del català als jutjats és “absolutament una prioritat”.