Salvem Cal Macià denuncia “l’engany” de l’acord anunciat fa un any per a la compra i restauració de la casa de Vallmanya

Un grup de persones concentrades davant de la Casa de Vallmanya per demanar la seva expropiació.Cedida per la Iniciativa Popular Salvem Cal Macià-Casa de Valmanya

La Iniciativa Popular Salvem Cal Macià ha qualificat aquest dimecres de “gran frau i un engany” l’acord anunciat ara fa un any per la Generalitat, la Diputació de Lleida i l’Ajuntament d’Alcarràs per comprar i restaurar la casa de Vallmanya, on estiuejava el president Francesc Macià. Coincidint amb els 91 anys de la mort de Macià, una vintena de persones s’han concentrat davant de la casa per cinquè any consecutiu, segons ha informat l’entitat a través d’un comunicat. Salvem Cal Macià ha reclamat la seva expropiació, ja que consideren que és “l’única garantia per salvaguardar aquest patrimoni”. L’entitat demana a l’Ajuntament que ho faci de manera immediata i, si no, assegura que aniran a la justícia.

El 22 de desembre del 2023, la Generalitat, la Diputació de Lleida i l’Ajuntament d’Alcarràs van presentar un acord per recuperar aquest patrimoni segons el qual les dues primeres administracions destinarien 920.000 euros a la compra i restauració de la casa de Vallmanya, de propietat privada.

L’entitat, però, ha lamentat que un any després “ni s’ha comprat la casa” ni “s’ha dut a terme cap tipus d’actuació subsidiària per part de les administracions per evitar-ne la caiguda”. També asseguren que el propietari no ha estat sancionat per part del consistori per no haver executat les reformes que li exigia.

Salvem Cal Macià aposta per l’expropiació de la finca per posar-la “al servei de la memòria històrica del país” i consideren que li correspon fer-la a l’Ajuntament d’Alcarràs. El portaveu de l’entitat, Ferran Dalmau, ha emplaçat l’alcalde Gerard Companys a “iniciar els tràmits de l’expropiació de manera immediata i sense dilacions”. També ha advertit que, si no ho fa en els propers dies, obriran “la via judicial”.