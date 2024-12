L’alcalde d'un poble de la Franja demana una derrama als veïns per pagar les festes

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

L’alcalde de Torrent de Cinca, Rubén Morell, ha demanat en una carta dirigida als veïns que paguin una derrama de quinze a vint euros per pagar els actes festius de la localitat. “Hem considerat necessari inicialment establir una aportació per part dels veïns” per “poder continuar organitzant unes festivitats conformes a la nostra localitat i a les nostres tradicions”, explica la carta, que no inclou cap referència a ordenances o un altre tipus de normativa.

“Aquestes aportacions signifiquen un esforç compartit destinat exclusivament a les despeses relacionades amb les festes patronals”, explica l’alcalde, que anota que “el procediment” de pagament “serà el que anteriorment estava determinat a través del banc”. La petició, difosa fa uns dies mitjançant una bustiada a les cases, va dirigida als veïns de 10 a 70 anys i contempla tres tipus d’aportació: quinze euros per als nens de 10 a 14 anys i per als més grans de 65 a 69, mentre que per a la resta, dels 15 als 65, l’aportació és de vint euros. Queden alliberats d’aportar diners per pagar les festes els veïns que no han arribat als deu anys i els que ja han complert els setanta. La carta inclou la signatura electrònica de l’alcalde, que ahir no va respondre a les trucades d’aquest diari per obtenir la seua versió. El cobrament de derrames als veïns per pagar les festes patronals era fa unes dècades relativament habitual als petits municipis. La pràctica es va anar abandonant amb la recuperació dels ajuntaments democràtics i la popularització dels festejos, els actes dels quals passaven a ser finançats per complet pel pressupost municipal i tenir accés gratuït per al públic amb comptades excepcions.

El costum d’aplicar la derrama, no obstant, es va mantenir en algunes poblacions com Torrent, on es va seguir aplicant fins a la pandèmia, segons explica Morell a la carta. “Durant anys, i per a aquestes celebracions, hi havia una quota que abonaven les famílies del nostre municipi i que contribuïen al seu finançament”, assenyala l’alcalde abans de recordar l’escala vigent fins que “amb l’arribada de la pandèmia va caldre cancel·lar les festes patronals en diverses edicions i, en conseqüència, (es va acordar) la suspensió de les referides quotes”.

En els últims anys, les aportacions havien estat de 20 euros per als nens de 10 a 14 anys, de 33 per als adolescents i joves de 15 a 30 anys, i de 26 per als veïns de 31 a 65, mentre que a les parelles de fins a 45 anys els sortia per 45 euros i a les de més edat per 36.