Milers d'esquiadors acomiaden l'any a pistes

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Milers de persones han acudit a les pistes d’esquí de Lleida per acomiadar l’any. L’ocupació va arribar al 100% en hotels, allotjaments rurals i bungalous fins dimecres i es preveu que descendeixi gradualment a un cinquanta per cent fins aquest diumenge, a excepció del turisme rural.

Fins a la vigília de Reis l’ocupació serà del 75% i en bungalous, on oscil·la entre el 60 i 70% i es manté entre el 90 i el 100% a Aran i el Pallars Sobirà.

Tots els complexos tenien previstos actes la nit de Cap d’Any i Any Nou. Baqueira-Beret va preparar un ampli calendari d’actes, tant tradicionals com de lleure i esportius per acomiadar l’any i també per rebre els Reis Mags en una primera setmana de gener en la qual s’han tingut oberts 125 quilòmetres de pistes i la pràctica totalitat dels remuntadors en funcionament, segons assenyalen fonts de l’estació.