Compte enrere per a l'orgue de Santa Maria

Publicat per CARMINA MARSIÑACH Verificat per Creat: Actualitzat:

La construcció del nou orgue de Cervera ja està en marxa. El mestre orguener italià Salvatore Pronesti ha començat a fabricar part dels tubs i dels mecanismes interns de l’instrument.

El febrer del 2023 es va crear l’associació cultural Un Orgue per Santa Maria de Cervera, formada per membres de la parròquia i ciutadans de Cervera. Aleshores, van impulsar una campanya de recollida de donatius per a la construcció de l’instrument. L’any 1938, en plena Guerra Civil, l’orgue de l’església va quedar cremat i destruït.

Ara s’ha reactivat la campanya d’apadrinament dels tubs, que va arrancar amb una aportació inicial de 80.000 euros d’un donant anònim. Així, esperen aconseguir els 200.000 euros en els quals es va pressupostar l’instrument, encara que és probable que el cost final sigui de més de 300.000 euros, incloent l’IVA, el transport i el muntatge.

En aquests moments han recaptat 40.000 euros i confien que institucions i administracions puguin ajudar a finançar el projecte. Els donatius es poden realitzar a la sortida de l’església, o amb una transferència bancària. Aquest any també s’han fet participacions de la Loteria del Nen.

Des de la parròquia de Cervera esperen que l’instrument estigui llest el 2026, coincidint amb la celebració del Mil·lenari de Cervera. S’ubicarà sobre la porta principal de l’església, sota la volta gòtica.