Consulta com es reparteixen els pobles de Lleida els més de 120 milions en ajuts del PUOSC

Les comarques de Lleida rebran més de 120 milions d’euros amb en el nou pla únic d’obres i serveis (PUOSC) que prepara la Generalitat per al període comprès entre 2025 i 2029. La principal novetat d’aquesta nova convocatòria d’ajuts és que cada administració local tindrà preassignada una subvenció màxima. En el cas dels ajuntaments, oscil·larà entre els 400.000 i els 789.900 euros.

Els consells comarcals tindran una assignació fixa de 512.195 euros cada un, mentre que cadascuna de les 54 entitats municipals descentralitzades (EMD) de les comarques lleidatanes podran rebre fins a 375.000 euros. Així consta en el projecte del pla, que han rebut ja nombrosos ajuntaments i entitats municipalistes.

El nou PUOSC tindrà una dotació de 500 milions d’euros per a tot Catalunya, el doble que en la convocatòria anterior, de 250 milions. Les seues clàusules beneficiaran en molts aspectes els municipis més petits i d’àmbit rural. Així, preveuen atorgar fons addicionals a les localitats rurals amb menys de 2.000 habitants, amb diversos nuclis de població i amb baixes densitats d’habitants.

En qualsevol cas, l’import mínim serà de 400.000 euros, mentre que cap, sigui quin sigui la seua mida, no pot superar els 789.900. Aquesta última quantitat és la preassignada a la ciutat de Lleida i a Tàrrega, així com la prevista per a Barcelona, entre d’altres.

Altres mesures a favor dels municipis més petits és atorgar els de menor població prioritat a l’hora de decidir en quina anualitat volen rebre els ajuts del PUOSC. Les clàusules també preveuen facilitar-los la possibilitat de canviar de projectes sense perdre les subvencions una vegada atorgades. Aquestes mesures han rebut una valoració positiva per part de l’Associació de Micropobles, que considera que el projecte de la Generalitat recull moltes de les seues reivindicacions (vegeu el desglossament).

Està previst que el president de la Generalitat, Salvador Illa, presenti avui de manera oficial la nova convocatòria del PUOSC. Una vegada s’obri el termini per sol·licitar aquests ajuts, ajuntaments, consells comarcals i EMD hauran de presentar els seus respectius projectes i els terminis en què preveuen portar-los a terme en els propers quatre anys.

El president de l’Associació de Micropobles i alcalde de Riner, Joan Solà, va valorar positivament la “mirada rural” de la Generalitat a l’hora d’establir els criteris per a repartiment de les subvencions en el nou PUOSC. Va destacar, en aquest sentit, que les seues clàusules beneficien els ens locals amb menys personal per tramitar ajuts i amb menys capacitat financera per fer front a canvis i imprevistos. “Per als municipis petits, les obres que reben subvencions del PUOSC de la Generalitat són les més importants, i de vegades les úniques”, va recordar Solà.