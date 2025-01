La justícia concedeix la incapacitat absoluta per treballar a un lleidatà per agorafòbia

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha concedit la incapacitat absoluta per treballar en qualsevol professió o ofici a un lleidatà al patir un trastorn per agorafòbia. D’aquesta forma, confirma la sentència dictada en primera instància pel Jutjat Social 2 de Lleida, que ja va admetre la demanda del treballador contra l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS). L’ens va recórrer l’esmentada sentència davant del TSJC al considerar que la seua patologia havia millorat, per la qual cosa va revocar d’ofici la incapacitat permanent. El treballador exercia com a cambrer i va ser declarat en situació d’incapacitat permanent absoluta el 2021, amb el dret de percebre el 100% de la base reguladora de la nòmina. El 2022, l’INS va dictar una revisió d’ofici i va considerar que no presentava alteracions limitants. El reclamant va fer una petició per la via administrativa, que l’INSS va tornar a rebutjar. El treballador va recórrer aquesta decisió de l’INSS davant del Jutjat Social, que li va donar la raó, al considerar que no s’havien acreditat millores en el seu estat de salut. Per això, va assenyalar en la seua sentència que la pericial del metge forense va posar de relleu que el demandant “presentava una patologia crònica, agorafòbia i trastorn d’ansietat generalitzat, malgrat el tractament, que li generen limitacions psicopatològiques que li dificulten i/o impedeixen sortir de casa sol i el contacte amb altres persones, desencadenant-se davant d’aquestes situacions o prèviament crisis d’ansietat molt limitants”. Segons l’esmentat informe, no es va apreciar una millora significativa o transcendent a efectes de la seua capacitat laboral per la qual ja li va ser reconeguda la incapacitat permanent absoluta. Ara, el TSJC ha rebutjat el recurs presentat per la Seguretat Social i confirma la sentència dictada pel jutjat de Lleida. La sentència pot recórrer-se al Suprem.

Un altre cambrer, amb incapacitat per a la seua feina al ser alcohòlic

El TSJC recorda en la seua sentència que la legislació estableix que la incapacitat permanent absoluta serà concedida sempre que les condicions funcionals del treballador l’inhabilitin per a qualsevol feina que tingui una retribució ordinària dins del mercat laboral. Una feina que, segons la seua patologia, no pugui portar a terme amb uns mínims de dedicació, rendiment i eficàcia. El TSJC va reconèixer recentment una altra incapacitat (parcial) a un altre lleidatà per exercir com a cambrer a causa de la seua addicció a les begudes alcohòliques. En aquest cas, que va avançar SEGRE, la incapacitat es limitava només a aquest ofici al considerar el tribunal que posava en risc la recuperació de l’empleat. Una incapacitat que podia ser revocada si es considerava que ja no hi havia risc per a la seua salut.