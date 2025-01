El turisme de Lleida, amb cartell de 'complet'

La quantitat i la qualitat de la neu es traduïen ahir en imatges com aquestes a les pistes lleidatanes. - EDGAR ALDANA

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El sector turístic de Lleida puntua amb bona nota la campanya nadalenca, en la qual alguns establiments hotelers han arribat a penjar el cartell de complet entre els dies de Sant Esteve i el 2 de gener, coincidint amb els dos ponts festius. Així ho va explicar ahir el director del Patronat de Turisme de la Diputació, Juli Alegre, que va destacar els bons resultats no només del Pirineu i dels establiments a peu de pistes d’esquí, que s’espera que en les pròximes jornades puguin oferir dades dels forfets venuts, sinó també al pla, així com l’oferta de bungalous i de turisme rural de les diferents comarques lleidatanes.

De fet, s’han arribat a superar les previsions amb què treballava el Patronat abans de les dates festives, en les quals confiava assolir fins a un 80% d’ocupació.

En aquest sentit, Alegre va destacar que tradicionalment la data de Reis no és d’una gran demanda turística, quan les famílies es reuneixen per a l’intercanvi de regals, però en aquesta ocasió la gran quantitat de neu a les estacions i la qualitat i els gruixos d’aquesta s’han traduït que hi ha hagut un nombre significatiu de turistes que ha ampliat la seua estada.

Al pla, l’oferta del sector també ha tingut una important resposta dels clients, com en el cas d’Àger o Sant Llorens, per posar dos exemples. El president de la Federació d’Hostaleria de Lleida, Josep Castellarnau, per la seua part, va corroborar les bones dades i va estimar que els resultats d’aquesta campanya se situen en línia amb els de l’any 2023.

Espera que es confirmin les estimacions de bones vendes de forfets per part de les estacions. Quant a la despesa per turista, va explicar que al Pirineu l’estació de Baqueira és referent a tot l’Estat, amb uns clients disposats a pagar aquest plus, amb més desemborsament que en altres zones de pistes. Malgrat això i admetre que els clients controlen els desemborsaments, els resultats seran positius perquè la gent, va dir, té ganes de sortir.

Juli Alegre espera tenir les properes setmanes el balanç global de l’activitat turística al llarg del 2024, en què confia consolidar els bons resultats registrats per la demarcació en l’exercici anterior.

La bona notícia, va destacar, és que s’ha començat a “trencar l’estacionalitat i el sector de Lleida pot créixer amb un repartiment de turistes més gran al llarg de l’any. Una situació que ha de permetre a les empreses allargar les seues temporades, amb beneficis tant socials com econòmics”. D’altra banda, va recordar que el turisme de neu al Pirineu dona feina a unes 9.500 persones.

“Si som capaços d’allargar la temporada pels extrems, per la primavera i la tardor, les contractacions s’allarguen, cosa que permet arrelar els treballadors al territori i donar vida a les escoles”, va destacar el director del Patronat de Turisme de la Diputació.