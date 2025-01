Roben dispositius instal·lats fa dos setmanes per evitar accidents amb senglars

La Generalitat va instal·lar fa dos setmanes dispositius per evitar accidents amb senglars a la C-12 al seu pas per Llardecans. Des d’aleshores la meitat han estat robats i la resta no funcionen. Es tracta de senyals lluminosos amb sensors i panells solars que devien advertir els conductors de la presència d’animals.

La Generalitat va instal·lar aquests aparells als dos costats de la calçada de la C-12 a Llardecans, al llarg de 15 quilòmetres en sentit a Lleida i en uns altres quinze en sentit a Flix, amb l’objectiu de reduir el risc d’accidents per culpa de la fauna salvatge. Durant la segona setmana de desembre van quedar tots els aparells instal·lats i en funcionament i, en poc més de dos setmanes, en la majoria dels pals han desaparegut els panells solars i en d’altres fins i tot els senyals lluminosos, deixant només el pal que els sustentava.

L’alcalde de Llardecans, Xavier Mor, va explicar que, pocs dies després de la seua instal·lació, els dispositius al peu de la carretera “van anar desapareixent” i que, fins al moment, no s’han reposat.

Carreteres de la Generalitat va iniciar a finals del 2023 una prova pilot en aquest tram lleidatà de la C-12 per elaborar un informe sobre detecció de moviments i així senyalitzar la presència de fauna a la carretera, on s’havien concentrat diversos accidents de trànsit. No va ser fins al mes passat de desembre quan va començar la instal·lació dels sensors per alertar els conductors, si bé la seua durada ha estat molt breu.

Veïns de Llardecans i Maials van apuntar que els robatoris es van registrar “majoritàriament” de nit i es van concentrar en un parell de dies. Per la seua part, fonts del departament de Territori desconeixien ahir el robatori d’aquests sensors instal·lats a la carretera C-12. A la xarxa viària de Lleida es preveu la instal·lació d’altres dispositius per prevenir aquests accidents.

Pla pilot en vuit punts crítics

Els Agents Rurals, en col·laboració amb Trànsit, els Mossos d’Esquadra i els departaments de Territori i Agricultura, preveuen posar en marxa en vuit punts crítics de trams de carreteres lleidatanes una altra prova per reduir la sinistralitat causada per fauna. Es tracta de trams de la C-12 a Lleida i Balaguer, la C-26, C-14, C-13 i N-260.