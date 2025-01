Trànsit reposarà aquest any el radar de tram de l'A-2 a Vilagrassa

Publicat per SegreACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Servei Català de Trànsit (SCT) preveu reposar aquest any el radar de tram de l’A-2 entre Tàrrega i Vilagrassa que va quedar inoperatiu el 7 de gener de l’any passat després que un tràiler que circulava en direcció Barcelona s’encastés contra l’estructura metàl·lica on eren les càmeres a Vilagrassa. Fonts de Trànsit han explicat a l’ACN que el projecte es troba en fase de redacció i elaboració i que la previsió és que el nou arc quedi instal·lat aquest any, encara que no hi ha una data concreta per a l’inici de les obres i posada en marxa del cinemòmetre. En paral·lel, Trànsit també té en marxa el procediment de la petició de danys i perjudicis per les destrosses que va provocar el camió accidentat, valorades en uns 300.000 euros. A més, la reposició de l’estructura metàl·lica correspon a l’empresa de manteniment de la via, que és de titularitat del ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, com ja va informar SEGRE.

L’accident es va produir a les 18.51 hores del diumenge 7 de gener del 2024, en plena operació tornada de les vacances de Nadal, fet que va provocar retencions quilomètriques. Va tenir lloc quan un camió que circulava en direcció a Barcelona va sortir de la via i va seguir per la mitjana fins a impactar contra l’estructura en la qual hi havia els plafons informatius i el radar de velocitat per tram. L’arc va cedir i va caure sobre l’asfalt. El conductor va quedar atrapat. El radar funcionava des del desembre del 2017 i controlava la velocitat mitjana en un tram de 5,1 quilòmetres per cada sentit. Per continuar controlant la velocitat màxima permesa en aquest punt, que és de 120 quilòmetres per hora, i mentre no es reposi el cinemòmetre, l’últim any s’han col·locat periòdicament caixes de radars, segons va informar el SCT. El radar va entrar en servei el 4 de desembre del 2017. D’aquests pocs més de set anys, tanmateix, n’ha passat dos d’inoperatius. I és que, a més de l’accident del 2024, el radar tampoc no va funcionar en sentit Barcelona entre finals de juny del 2022 i juny del 2023 i, en direcció a Lleida, entre setembre del 2022 i juny del 2023, a causa d’avaries i verificacions.