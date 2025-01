Alerten amb un vídeo que la plaga de conills s’ha triplicat enguany en algunes zones de Lleida

Publicat per acn Imatges de la plataforma Pagesos o conills Verificat per Creat: Actualitzat:

La plataforma ‘Pagesos o conills’ ha fet públic un vídeo on es poden veure imatges nocturnes d’un gran nombre de conills per diferents finques agrícoles entre l’Urgell i el Pla d’Urgell, prop de Mollerussa. En aquest sentit, alerten que en algunes zones s’ha triplicat la població en comparació amb el mateix període de fa un any i per això lamenten que els problemes que comporten la plaga amb danys als cultius estan lluny de solucionar-se. Precisament el Departament d’Agricultura ha anunciat que dilluns se celebrarà una reunió a Tàrrega amb les diferents parts implicades per avançar en el control i la reducció de danys per conill a Ponent, però també al conjunt de Catalunya per senglar i cabirol. La presidirà el conseller Òscar Ordeig.

En declaracions a Catalunya Ràdio, la plataforma Pagesos o conills ha alertat que la plaga creix i que en algunes zones, la densitat s’ha triplicat respecte a fa un any, amb més de 500 exemplars per quilòmetre quadrat. Aquest gener s’han tornat a fer batudes nocturnes organitzades pel Departament d’Agricultura i a Preixana, a l’Urgell, s’han abatut més de 300 conills, una xifra que segons la plataforma, no és suficient.