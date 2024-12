Agricultura amplia mesures contra les plagues de conills

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Consell Executiu té previst aprovar avui la continuïtat de la tasca de dinou dotacions de la conselleria d’Agricultura destinades a controlar la sobrepoblació de conills amb el desenvolupament dels plans de control que s’han aplicat fins ara a tot el territori català. Els danys que ocasionen els conills són especialment visibles a les comarques del pla de Lleida, on han arrasat cultius, des de cereal a vinyes i fruiters. Les mesures de control dels dinou dispositius de la conselleria d’Agricultura s’estenen també a altres espècies, com per exemple els senglars i els cabirols.

Durant la reunió d’avui, el conseller, Òscar Ordeig, preveu presentar a la resta de membres de l’Executiu un informe sobre els danys causats per la fauna en els cultius, especialment en el cas dels conills, així com el mapa d’emergència cinegètica a les comarques més afectades.

El departament vol portar al Govern la preocupació del sector perquè es reforcin i s’ampliïn les mesures, segons assenyalen fonts coneixedores dels protocols. Una de les iniciatives recents portades a terme després de reclamar-ho el sector ha estat l’organització de cursos de formació entre els agricultors per a la captura dels animals, bé a través de trampes o bé per via de la caça. Més de 200 persones han participat en aquesta formació.