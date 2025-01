Mor un camioner en un accident a l'AP-2 a Fraga

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El conductor d’un camió ha mort aquest dijous a la nit en un accident a l'AP-2 a Fraga. El camió ha patit una sortida de via per causes que s’investiguen cap a les 21 hores quan circulava a l'altura del punt quilomètric 101,9 en sentit Saragossa.

Segons els bombers de la Diputació d’Osca, el tràiler transportava garrafes d’àcid sulfúric i la càrrega ha tingut una fuga lleu. La víctima és un veí de Santander de 63 anys.

Ampliarem la informació