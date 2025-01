Quan la Universitat va ser presó

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

La Universitat de Cervera conserva vestigis històrics de la Guerra Civil ben coneguts i documentats, però que no solen ser visibles al públic: les pintades que van deixar als seus murs presos republicans quan el bàndol revoltat va convertir l’edifici en un camp de concentració. Part d’aquests missatges es conserven al Museu Comarcal, però d’altres segueixen allà on els van escriure. Una comitiva de càrrecs del PSC encapçalada pel president del grup parlamentari socialista, Ferran Pedret, va tenir ocasió de contemplar-los ahir, en el transcurs d’una visita a la capital de la Segarra.

“Hem de reivindicar els espais de la memòria democràtica”, va afirmar Pedret, i va destacar que “tal com s’ha fet amb els espais de la Batalla de l’Ebre, els del Front del Segre i la rereguarda també és necessari posar-los en context i en valor”. “Cervera és un punt absolutament essencial per a la memòria del país”, va afegir.

Per la seua banda, l’alcalde de Cervera, Jan Pomés (PSC), va afirmar que “a la Universitat, un dels projectes més significatius que volem rescatar i valorar són els elements que tenim per a la recuperació de la memòria democràtica”. Pomés no va entrar en detalls sobre quina és la proposta de la Paeria per a aquest espai, però va subratllar la necessitat de rellançar projectes pendents a la capital de la Segarra per “mostrar la història i evitar que es repeteixi”.

Pedret va visitar diferents espais de memòria de la Guerra Civil i va manifestar la voluntat d’avançar en la seua preservació, tal com reclama l’alcalde. La visita va incloure el cementiri, on hi ha la fossa comuna amb les restes de més de 400 víctimes de la Guerra Civil. Després van anar a la Universitat, on van contemplar les pintades de l’antic camp de concentració.