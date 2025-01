El ministeri apel·la la Generalitat i el Govern d'Aragó per obrir el Rodalies

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministeri de Transports que dirigeix Óscar Puente ha instat la Generalitat i el Govern d’Aragó perquè presentin un pla d’operacions i una fórmula de finançament per posar en marxa el nucli de Rodalies de Lleida a Montsó, per al qual la Comissió de Rodalies de Lleida proposa vuit serveis diaris en cada sentit.

El ministeri, tal com va assenyalar Puente fa tot just un mes, es mostra obert a posar en marxa aquest servei, encara que els seus responsables remarquen que són les comunitats autònomes les que han de posar-se d’acord per presentar la petició, així com valorar el cost i proposar una fórmula de finançament, ja que es tractaria d’una línia a cavall dels dos territoris.

Tanmateix, les dos semblen inclinar-se per la via morta. Fonts de la conselleria de Territori catalana remeten a Renfe, mentre que un portaveu del departament de Foment aragonès limita les seues intencions a facilitar l’arribada a Lleida del tren procedent de Saragossa que s’atura a Binèfar a les vuit del matí i a facilitar la sortida de la capital de Ponent del que arranca a la localitat lliterana a les 15.45 hores, ambdós de dilluns a divendres.

El seu objectiu consisteix a recuperar aquesta connexió, perduda l’any 2022 al dictaminar que l’executiu aragonès no pot finançar transports fora del seu territori. Ho va fer el mateix organisme d’Intervenció que avala subvencionar vols a Bucarest o a Marràqueix, aquest any costejat per les dos administracions.

La frenada de les comunitats contrasta amb la fermesa de les dos diputacions implicades i amb la mobilització dels afectats, que encadenen més de 220 concentracions reivindicatives.

“Entenem que aquest tema no hagi estat prioritari fins ara, però és necessari posar-lo en marxa”, va assenyalar el president de la diputació de Lleida, Joan Talarn, que també va destacar la necessitat de dotar Raimat i Almacelles del servei ferroviari de viatgers. “Animem les institucions que facin el que sigui necessari per posar en marxa aquesta línia”, va afegir Talarn.

Així mateix, en el mateix sentit es va pronunciar el diputat dels Comuns Félix Alonso, que ha realitzat diverses iniciatives sobre el tema. “Cal donar pas a la resolució d’un problema que està enquistat a les administracions. Urgeix arribar a un pacte de recursos econòmics, però també de gestió”, va declarar així.

Avui presentarà una bateria de preguntes per conèixer les intencions i terminis del ministeri i per provar de saber “per què no s’han pres fins ara”. “Circulen 224 trens de mercaderies setmanals, la qual cosa mostra el bon estat de la via i la potencialitat”, va afegir.

Obres per millorar la circulació ferroviària a Almacelles

Els usuaris dels set trens que van circular de divendres a diumenge a la nit entre Lleida i Binèfar es van veure obligats a cobrir amb autocar aquesta part del trajecte entre la capital de Ponent i Saragossa al resultar impossible la circulació dels combois, com a conseqüència d’uns treballs de condicionament de la via que s’estaven realitzant a l’altura de la localitat d’Almacelles. La interrupció del servei va afectar quatre trens que havien de circular cap a la capital aragonesa i tres que tenien l’arribada a Lleida. Els ferrocarrils s’aturaven a l’estació de Binèfar.