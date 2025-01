Ordeig demana ajuda al sector per parar les plagues de conills

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va reconèixer la preocupació del Govern “pel descontrol de la fauna cinegètica i els efectes adversos que això produeix en molts àmbits”. Ordeig va afirmar a Tàrrega que “la situació és greu” i va demanar la col·laboració de la societat per trobar un equilibri entre la fauna cinegètica, la biodiversitat i l’activitat agrària. Agricultura va convocar una reunió a l’Escola Agrària de la capital de l’Urgell per millorar la coordinació i buscar noves mesures per lluitar contra la fauna cinegètica a Catalunya. Accions que en les pròximes setmanes es desplegaran a totes les vegueries amb un seguiment permanent per analitzar els censos amb reunions quinzenals a nivell comarcal.

Segons el cens de la tardor, la població de conills ha augmentat a totes les comarques amb emergència cinegètica (Urgell, Pla d’Urgell, Segrià, Segarra, Noguera i Garrigues), passant de 145 exemplars/km2 (l’octubre del 2023) a 190 (l’octubre del 2024). Agricultors de l’Urgell van apuntar que hi ha almenys una població de 500 exemplars per km2 i en alguns punts concrets són fins a 10.000. Ordeig va dir que “hi ha afectacions que van del 20 al 100%” i va reconèixer que “aquesta situació no hi ha família que la pugui resistir”. Va fer referència als accidents de trànsit: “Un 30% d’aquests estan causats per la fauna cinegètica i 9 de cada 10 per senglars.”

Es faran cada 15 dies en zones amb emergència cinegètica per millor la coordinació i els censos

Agricultura vol reforçar el nombre de caçadors, amb més de mil persones formades aquest 2025 i impulsar nous plans de control poblacional per anticipar-se a la gestió de les sobrepoblacions. Ordeig va avançar que s’hi destinaran més recursos econòmics.

Així mateix, agricultors i sindicats van reclamar mesures “efectives” després de tres campanyes perdent les collites, mentre la plaga de conills és “cada vegada pitjor”. Van proposar l’ús de biocides per lluitar contra la plaga. UP insta el Govern a desplegar el decret llei de mesures urgents aprovat fa 10 mesos i més recursos per rebaixar la població.