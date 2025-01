Vidres trencats, gerros i flors pel terra: denuncien deixadesa al cementiri de Mollerussa

Vidres trencats, gerros i flors per terra, bosses industrials de brossa plenes amuntegades, fulles i, en general, estat de deixadesa. Aquesta és la descripció del cementiri de Mollerussa que relaten alguns ciutadans que hi ha han anat darrerament. Les imatges, de fa una setmana, mostren desperfectes i un baix nivell de manteniment d’un espai municipal de la capital del Pla d’Urgell que, per defecte, hauria de mostrar-se net i respectuós.

Sobre això, i tal i com va publicar SEGRE, l’alcalde de Mollerussa Marc Solsona va anunciar a principis de desembre que l’ajuntament faria tasques de manteniment, atès que havia rebut queixes de ciutadans que consideraven que l’espai estava descuidat. Un mes i mig més tard, pel que denuncien alguns usuaris del cementiri, tot segueix igual.

Fonts de l’ajuntament han explicat a SEGRE que la incidència ja ha estat resolta, i atribueixen els desperfectes a les darreres ventades.

L’ajuntament va anunciar recentment més nínxols

L’ajuntament de Mollerussa va aprovar en junta de govern l’ampliació del cementiri municipal, que es durà a terme a començaments del 2025 amb un pressupost de 107.793 euros. El projecte preveu la construcció de 96 nínxols en total a la nova zona, en línia amb les fases d’expansió iniciades fa ja uns tres mandats.

El cementiri compta amb 480 nínxols buits, però amb els drets funeraris adquirits

L’altra meitat, però, continuaran en propietat del consistori per així poder garantir la disponibilitat immediata i evitar l’actual situació: el cementiri compta amb 480 nínxols buits, però amb els drets funeraris adquirits. De nous però disponibles, no en queda ni un.

D’aquesta manera, en l’actualitat per poder ser enterrat en aquest cementiri només estan disponibles els columbaris o adquirir un nínxol vell. Actualment, el consistori té identificats, després d’un procés de reordenació, unes vuitanta tombes els titulars de les quals van perdre fa temps els drets funeraris. Molts es troben a la zona antiga del cementiri, on hi ha l’accés i els panteons i les tombes sota terra, algunes de principis del segle XX.

El primer edil també va destacar que inclouran aquest projecte en les propostes del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (Puosc) del 2025. D’aquesta manera, no serà necessari tenir tots els nínxols a construir venuts i pagats per disposar de prou pressupost per poder costejar aquesta obra. L’última fase d’ampliació del cementiri, efectuada el 2018, va permetre la construcció de 88 nous nínxols.

El consistori de la capital del Pla d’Urgell preveu licitar l’obra pròximament amb l’objectiu de finalitzar-la durant el primer trimestre del 2025.