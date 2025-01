Mor un veí del Pallars Jussà de 71 anys en un accident al Pont de Montanyana

Publicat per Albert Guerrero Periodista Imatges de Bomberos Diputación de Huesca Verificat per Creat: Actualitzat:

Un conductor va perdre la vida aquest dimarts a la nit en un accident de trànsit a la carretera N-230 al seu pas pel terme municipal del Pont de Montanyana, a la Franja, a l'altura del punt quilomètric 93,8. Els serveis d’emergències van ser alertats del sinistre a les 20.25 hores i al lloc van acudir bombers dels parcs de Benavarri i Barbastre, bombers de la Generalitat dels parcs del Pont de Suert i Tremp, patrulles de la Guàrdia Civil i sanitaris. Per causes que es desconeixen i s’investiguen, un vehicle va sortir de la via i va acabar caient per un desnivell d'uns 30 metres.

El conductor i únic ocupant del turisme va quedar atrapat a l’interior. Es tracta d'un veí del Pallars Jussà de 71 anys, segons la Guàrdia Civil. Malgrat els esforços dels equips d’emergències, no van poder fer res per salvar-li la vida.

La carretera N-230 entre Lleida i la frontera francesa és una de les que registren més sinistralitat en el tram que discorre per municipis lleidatans i oscencs. Fa anys que els alcaldes d’aquestes localitats reclamen que s’hi millori la seguretat. Val a recordar que l’any passat hi va haver un total de 29 de morts en accidents de trànsit a Ponent, dos menys que els 31 d’un tràgic 2023, que va segar la vida d’11 persones més que el 2022. El Segrià va ser la comarca que va sumar gairebé la meitat de les morts (11) i al Pallars Sobirà n’hi va haver 6. Entre les víctimes mortals hi va haver set motoristes i dos ciclistes