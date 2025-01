Empreses paguen treballs de gestió forestal a Lleida per compensar emissions de CO2

L’Associació de Propietaris Forestals Segre-Rialb, a Ponts, la Baronia de Rialb i Peramola, ha venut els seus primers nou crèdits climàtics, dels vuitanta que té disponibles, a Fira Barcelona (8) i la multinacional Efimed (1), per un valor total de 30.000 euros, perquè les dos empreses compensin les seues emissions de diòxid de carboni (CO2) finançant projectes de gestió forestal al territori.

Aquesta venda, juntament amb la que tramita l’Associació Forestal de la Vall de Lord, al Solsonès, a Aigües Ter Llobregat, és la primera que es fa a la província de Lleida des que el Govern va aprovar el desembre del 2023 el sistema de crèdits climàtics per contribuir a la mitigació del canvi climàtic i a l’adaptació dels boscos als canvis ambientals. En el cas de la conca del Segre, el projecte redactat pels propietaris forestals (PROMAC) inclou una superfície de 80 hectàrees, amb 11 boscos de pinedes i alzines, on es farà una aclarida de bosc, noves plantacions i es retiraran arbres d’adults per contribuir a la lluita contra els grans incendis forestals. En cada una de les hectàrees s’han dissenyat actuacions concretes que han de permetre capturar 26 tones de CO2, aportar als rius 1.192 metres cúbics d’aigua i millorar un 18% la biodiversitat del bosc. El preu del crèdit climàtic a la Noguera i a l’Alt Urgell ascendeix a 3.206 euros.

Ajuden a fixar CO2, reduir el risc d’incendis i evitar la disminució d’aigua disponible als rius

Quant al projecte del Solsonès, inclou 107 hectàrees i 11 boscos de pi roig i roures. En aquest cas, està previst talar arbres perquè els que quedin es facin més grans i no requereixin tanta aigua. Això implicarà que el riu porti més aigua, es millorarà la capacitat d’absorció de CO2 i es milloraran les espècies de la zona.

La responsable de l’àrea de foment de la gestió forestal sostenible del Centre de la Propietat Forestal (CPF), Teresa Cervera, va explicar que actualment els boscos de la zona tenen una gran densitat d’arbratge. “És una massa molt densa i amb l’aclarida i la reforestació amb el pas dels anys, aniran creixent i fixaran més CO2. Així mateix, l’impacte total es calcula a 15 anys vista, que és quan es preveu que s’haurà de tornar a actuar.”

Prova pilot a Bonrepòs, que inclou la gestió de la fusta

La finca de Bonrepòs, a Gavet de la Conca, i propietat de la Diputació, serà l’escenari d’una prova pilot que impulsa el G-10, que reuneix institucions, organitzacions empresarials i sindicals i la UdL, per potenciar la implantació de crèdits climàtics per assegurar un model de gestió dels boscos públics i oferir l’excedent de fusta i biomassa. “Es tracta d’impulsar un sistema de crèdits locals que compleixin els estàndards internacionals i que estiguin associats a la venda de biomassa”, va dir Teresa Botargues, assessora de la Diputació en Transicions Sostenibles i Desenvolupament Local. L’objectiu és que els ajuntaments amb boscos públics redactin els projectes de gestió forestal i s’hi vagin sumant d’altres per fer viable la gestió. Els ingressos es reinvertiran en el manteniment dels boscos, la qual cosa contribuirà al desenvolupament de la bioeconomia i generarà ocupació al territori.