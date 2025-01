L'institut de la Granadella torna a tenir calefacció

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Institut L'Olivera de la Granadella (Garrigues) torna a tenir calefacció, un cop detectat i resolt el problema amb la caldera. Segons el Departament d'Educació, el sistema va fallar perquè utilitzava un tipus de pèl·let de pinyol no adequat, ja que era massa humit. Així, el centre ha pogut reprendre aquest dijous les classes amb normalitat sense haver de recórrer als 5 calefactors que Educació ha posat al seu abast, 4 per a les aules i un per a la sala de professors. La fallada del sistema va fer que dimecres alumnes del centre marxessin de les aules perquè no podien suportar el fred, tal i com va avançar SEGRE. La temperatura mínima al municipi va fregar els sis graus negatius.