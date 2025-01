Les competicions internacionals d'esquí animen les reserves al Pirineu de Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Freeride World Tour de la Val d’Aran obre avui el calendari de campionats internacionals d’hivern a les estacions d’esquí i muntanya del Pirineu lleidatà. Esportistes d’arreu del món acudeixen aquests dies per participar en esdeveniments que “reforcen la tasca de promoció que portem a terme per posicionar el Pirineu com una de les principals destinacions d’esquí”, va explicar el vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació, Juan Antonio Serrano.

Així, s’esperen aquests dies ocupacions de fins al 90 per cent a peu de pistes d’allotjaments de la Val, una xifra que evidencia “el positiu mes de gener que estem tenint, ja que el mercat laboral està canviant, i també els hàbits de consum, que s’estan desestacionalitzant”, va explicar el president del Grèmi d’Ostalaria, Carlos José Sigüenza, que a més va assegurar que “esdeveniments esportius repartits en el calendari ens ajuden a mantenir xifres d’ocupació més lineals”.

En la mateixa línia es va expressar el president d’Hostaleria de Lleida, Josep Castellarnau, que va assegurar que els campionats d’esquí infantil que acollirà aquests dies el Pallars han comportat un augment de reserves, al poc de finalitzar la campanya nadalenca.

El Pirineu lleidatà ofereix també les millors condicions per a l’esquí de muntanya, que atreu cada vegada més aficionats a l’esport blanc. L’estació de Boí Taüll acollirà també els dies 1 i 2 de febrer la Copa del Món d’Esquí de Muntanya ISMF en les modalitats d’esprints i relleus mixtos, que seran olímpiques el 2026. En la mateixa línia, aquell mateix cap de setmana Aran organitzarà la tradicional Marxa Beret, mentre que, els dies 6 i 7 de febrer, Baqueira acollirà una prova de la Copa d’Europa Fis d’esquí alpí, en la modalitat d’eslàlom.

L’onada de fred dels últims dies ha afavorit la producció de neu a les pistes i les estacions de Lleida que ofereixen ja més de 220 quilòmetres de pistes d’esquí alpí obertes.