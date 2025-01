Opositors a Nova Tracjusa reben Ordeig a les Borges Blanques i demanen que s'aturi el projecte que promou Griñó a Juneda

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

Membres de la plataforma Aturem la Incineradora i veïns afectats per la planta de gestió de residus de Nova Tracjusa a Juneda (Garrigues) que impulsa el grup Griñó, l’empresa presumptament implicada en la trama de tràfic il·legal d’escombraries procedents d’Itàlia, han demanat aquest divendres al conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, que s’aturi el projecte. Els opositors a la planta han aprofitat per fer la petició en el marc de la visita del conseller a la Fira de l’Oli d’Oliva Verge Extra de Catalunya a les Borges Blanques, on ha inaugurat un nou espai del certamen. Ambdues parts han acordat reunir-se al mes de febrer en una trobada que ha de servir per “fer arribar inquietuds i resoldre qualsevol dubte”, segons Ordeig.