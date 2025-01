Atenció les 24 hores a maltractades des de dilluns vinent a Tàrrega

El Servei d’Intervenció Especialitzada (SIE) 24 hores de Tàrrega, que donarà servei a tota la demarcació de Lleida, començarà a atendre dones víctimes de violència masclista a partir de dilluns vinent. Des que es va posar en marxa el passat 30 de desembre, l’ajuntament de la capital de l’Urgell ha registrat diverses trucades sol·licitant informació del nou servei. La consellera d’Igualtat i Feminisme, Eva Menor, va destacar ahir, en una visita al SIE 24 hores, que “hem aconseguit que casos silenciats aflorin” i va lamentar que “moltes vegades no els podem atendre perquè estan invisibilitzats”.

En el mateix sentit es va expressar l’alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan: “Encara no ha començat a atendre dones i ja tenim trucades demanant el servei, de manera que hi ha una necessitat.” Pijuan va afegir que “el fet que sigui atenció les 24 hores és vital perquè la violència de gènere no entén de caps de setmana, festius, matins, tardes o nits”.

El SIE de Lleida va atendre 1.070 persones entre el gener i el novembre del 2024 i el telèfon 900 900 120 va portar a terme 330 atencions a dones per violència masclista al pla. A més, Menor va explicar que els SIE 24 hores, que també s’han obert a Vic, Tarragona i Blanes, s’integraran a la xarxa de serveis disponibles a tot el territori per donar resposta a les víctimes de violència masclista. La consellera va apuntar que “volem aconseguir una equitat territorial”. El SIE de Tàrrega té capacitat per atendre un miler de persones a l’any, tant dones com els seus fills. El fet de posar-lo en marxa ha suposat una inversió de 673.755 euros, finançats pels fons europeus Next Generation a través del Govern d’Espanya per al local i per la Generalitat per a la plantilla, de 10 persones. El SIE atendrà de forma presencial de 9 a 19 hores i la resta del dia s’activarà telefònicament i les professionals es desplaçaran per atendre la víctima al mateix SIE o a un altre lloc.

“Em va pegar i l’han absolt i ara tinc por de perdre la meua filla”

■ Una veïna de Lleida relata a aquest diari que fa anys que batalla contra la seua ara exparella després de denunciar-lo per maltractaments. Assegura que va ser absolt, per la qual cosa ja no té una ordre d’allunyament que li prohibeixi atansar-se a ella, i que ara està batallant per la custòdia de la seua filla. “No vull que se l’emporti, perquè tinc por del que li pugui passar i no tornar a veure-la”, assenyala. Segons relata, va ser víctima de conductes controladores i maltractament psicològic, físic i econòmic. “La meua advocada em va dir que no se celebraria el judici, però es va fer sense la meua presència, cosa que és injust, i em van prendre la custòdia de la meua filla, que ha d’anar amb un pare que ha estat violent amb mi. No tinc feina, però he de pagar-li una pensió i abandonar casa meua.”