Nou combustible per deixar enrere el fred a l'Institut de la Granadella

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

La conselleria d’Educació ha retirat 5.000 quilos de pinyols d’oliva de la caldera de biomassa que escalfa l’Institut L’Olivera de la Granadella, per canviar-los per pèl·let sec i assegurar el bon funcionament de la maquinària. La mala qualitat del combustible va ser la causa que la calefacció no funcionés en aquests dies de temperatures gèlides. Dimecres, alguns alumnes van abandonar les aules en horari escolar fugint del fred, ja que el termòmetre a l’interior no va superar els 13 graus, mentre que part dels estudiants no van acudir a les aules dijous. Ahir el centre estava tancat per un dia de lliure disposició.

Els pinyols d’oliva generaven una espècie de resina, que s’acumulava als sensors i feia que els mecanismes de la caldera detectessin per error que no hi havia combustible. El delegat d’Educació a Lleida, Ruben Mansilla, va indicar que l’avaria va quedar resolta dimecres a la tarda després de detectar-se la causa, encara que l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) i diversos consistoris van indicar que no la calefacció no va funcionar durant dimecres i dijous.

Educació va facilitar calefactors portàtils per escalfar les aules dijous. Amb el canvi de combustible, s’espera que la caldera podrà estar a ple rendiment dilluns, quan es reprenguin les classes.