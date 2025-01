Nova guarderia a Tremp per al pròxim curs escolar

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Tremp ha licitat les obres per construir una nova guarderia municipal amb la previsió que pugui estar operativa el proper mes de setembre, segons va explicar l’alcaldessa, Sílvia Romero.

A l’actualitat, la guarderia es troba en un edifici antic on només estan matriculats 13 nens i nenes d’I2, encara que té capacitat per a 20. L’objectiu és que el nou centre, que s’ubicarà en un edifici ja existent al costat de l’escola de Primària, tingui espais per a nadons i nens de 0 a 3 anys amb un total de 41 places ofertes, va explicar Romero.

Actualment compta amb dos professors en nòmina i un tècnic en educació infantil. Segons l’alcaldessa, el personal depèn del consistori encara que no es descarta la concessió a una empresa privada.

La inversió del projecte ascendeix a gairebé 480.000 euros que se sufragaran amb fons europeus Next Generation. El termini perquè les empreses puguin presentar les seues ofertes finalitza el 4 de febrer.

En aquest sentit, segons l’alcaldessa, en l’actualitat, a la capital del Jussà hi ha tres guarderies: la pública, una altra de concertada i una de gestionada per una cooperativa.

Malgrat el descens de la natalitat, l’ajuntament de Tremp vol tenir disponibilitat de places per oferir serveis a totes les famílies que requereixin una plaça a la llar d’infants municipal. “A l’actualitat, les places d’I2 estan subvencionades en gran part per la Generalitat. L’objectiu és continuar treballant per aconseguir que les places municipals suposin el menor cost econòmic a les famílies. La intenció és treballar per tenir noves instal·lacions a l’inici del curs 2025-2026”, va explicar Romero.