Satisfacció entre els productors presents a la 28a edició de la Fira de l’Oli d’Oliva Verge Extra de Catalunya que se celebra a les Borges Blanques fins aquest diumenge a tarda. En el marc de la recta final del certamen, els expositors mantenen el seu nivell de vendes tot i que els preus han baixat lleugerament. “Els clients no ho han notat”, ha dit Montse Fernandez, de la cooperativa Arbequina, qui ha afegit que els clients “no reparen en despeses per un producte de qualitat”. El certamen enguany reuneix 37 productors i creix en superfície fins als 5.800 metres quadrats. La fira coincideix amb el final d’una campanya novament complicada pel sector per la caiguda de fins al 40% de la producció.

“Les vendes van a bon ritme”, ha manifestat Francesc Vilanova, de la cooperativa Sant Isidre de les Borges Blanques. A falta de la tarda d’aquest diumenge, “entre la promoció en línia i les vendes a botiga farem una bona fira”, ha conclòs Vilanova. En la mateixa línia s’ha expressat el president de la cooperativa de la Granadella, Ramon Barrull, qui ha reconegut que ha fallat en les previsions. “Hem fet curt i hem anat a buscar més oli”, ha dit.

Ambient de la 28a Fira de l'Oli d'Oliva Verge Extra de Catalunya.Alba Mor / ACN

En general i durant el transcurs del certamen, la baixada de preus del producte no s’ha traduït en un augment de vendes. De fet, els expositors han coincidit que els clients presents a la fira aposten per un producte “de qualitat” i que no es fixen en el cost. “Tant els hi fa. Sempre hi ha algú que sí que mira els preus, però són conscients que aquest oli no pot ser barat”, ha dit Fernandez, qui ha concretat que en el seu cas han baixat la garrafa de cinc litres dels 48 euros als 45.

Precisament, aquest model de garrafa és el producte estrella, tot i que també hi ha expositors que enguany han aprofitat la presència a la fira per oferir alternatives. És el cas de la cooperativa de la Granadella, que ha presentat el nou envàs ‘bag in box’. Barrull, ha reconegut que “a la gent li ha costat” malgrat ser “el millor envàs per conservar l’oli”. “El producte no està en contacte amb l’aire i preserva les seves qualitats”, ha afegit.

Per la seva banda, el president de la DOP les Garrigues, Enric Dalmau, ha dit que el certamen augmenta la seva qualitat any rere any. Així mateix, també ha destacat la modalitat de compra en línia. “Les coses canvien. Ara la gent jove compra molt per internet”, ha conclòs.

El certamen enguany reuneix 37 productors en superfície de 5.800 metres quadrats. El programa de la fira ha inclòs tasts, jornades tècniques i demostracions gastronòmiques de la mà de cuiners destacats. L’acte de cloenda de la fira es durà a terme aquest diumenge a les vuit de la tarda a càrrec del president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn.